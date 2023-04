Κόσμος

Qatar Gate: Η Εύα Καϊλη μέσα από τις φυλακές μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Η Εύα Καϊλή επιμένει στην αθωότητα της. Πότε αναμένεται να εξεταστεί το αίτημα αποφυλάκισης της.

Της Αντιγόνης Θάνου

Τέσσερις ημέρες πριν την επόμενη ακρόαση της Ευας Καϊλή από τις Βέλγικες Αρχές και μετά την απόφαση να αποφυλακιστεί ο συγκατηγορούμενος και θεωρούμενος εγκέφαλος του Qatar gate, Πιερ Αντονιο Παντσερι, η Εύα Καϊλή – μέσα από τις φυλακές - δηλώνει στον ΑΝΤ1 πως αισθάνεται φανερά αδικημένη.

"Ποτέ δεν πρόκειται να ομολογήσω αδικήματα που δεν έχω διαπράξει ακόμα και αν με κάνουν κομμάτια" λέει χαρακτηριστικά.



Κρίσιμη ημέρα για την Εύα Καϊλή είναι η Μεγάλη Πέμπτη 13 Απριλίου, καθως τότε αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου προκειμένου να εξεταστεί το νέο αίτημα αποφυλάκισης της.



"Στο ερχόμενο δικαστικό συμβούλιο θα δώσουμε μάχη για να αποδείξουμε την αναξιοπιστία του κ Παντσερι. Θα έχουμε ισχυρά νεότερα στοιχεία που θα επιβεβαιώνουν ότι η Εύα Καϊλή είναι αθώα. Η ίδια αν και ψυχολογικά φορτισμένη επιμένει κατηγορηματικά στην αθωότητα της" αναφέρει ο συνήγορός της, κ. Δημητρακόπουλος.

Ενώ συνεχίζει τονίζοντας πως "Αισθάνεται ένα αίσθημα αδικίας βλέποντας τους πρωταγωνιστές να είναι ελεύθεροι, να είναι στο σπίτι τους και η Εύα Καϊλή που δίνει μάχη για την αθωότητα της να είναι μέσα. Είναι μια προκλητική αντινομία την οποία διακρίνουμε στο ποινικό βελγικό σύστημα





Μετά την απόφαση να αποφυλακιστεί και ο φερόμενος ως εγκέφαλος σκανδάλου Qatargate, Πιέρ Αντονιο Παντσερι , η ελληνίδα Ευρωβουλευτης είναι η μόνη που παραμένει προφυλακισμένη από την βασική τριάδα των εμπλεκομένων στην υπόθεση διαφθοράς που μαστίζει το Ευρωκοινοβούλιο.

"Η αποφυλάκιση του Παντσερι είναι προϊόν συναλλαγής, δέχτηκε να πει ψέματα κατά της Ευας Καϊλή και το αντάλλαγμα ήταν να αφεθεί ελεύθερος. Αυτός που είναι αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Γτ εγκληματική οργάνωση υπάρχει αλλά δεν συμμετέχει σε αυτήν η κυρία Καϊλή" αναφέρει ο κ. Δημητρακόπουλος.

Εκτός φυλακής με βραχιολάκι βρίσκεται και ο σύντροφος της και στενός συνεργάτης του Παντσερι , φραντζεσκο τζορζι. Και οι δυο άνδρες φέρονται να έχουν συνεργαστεί με τις βέλγικες αρχές με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση τους με όρους αλλά και μια πιο ευνοϊκή ποινική μεταχείριση.

