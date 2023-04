Κόσμος

Μασσαλία - Κατάρρευση πολυκατοικίας: Θρήνος και αγωνία στα συντρίμμια (εικόνες)

Νεκροί και αγνοούμενοι από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην Μασσαλία.

Δύο πτώματα βρέθηκαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στα συντρίμμια ακινήτου που κατέρρευσε εξαιτίας έκρηξης στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.

«Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων δυσκολιών της επιχείρησης, η ανάσυρση (σ.σ. των πτωμάτων από τα ερείπια) θα πάρει χρόνο», διευκρίνισε η πυροσβεστική σε λακωνική ανακοίνωσή της, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της εφημερίδας La Provence και του τηλεοπτικού δικτύου BFMTV.

«Οι δικαστικές αρχές θα προχωρήσουν κατόπιν στην ταυτοποίηση» των θυμάτων, κατά την ίδια πηγή.

«Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση νωρίς το πρωί», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο εντοπισμός των θυμάτων καταγράφηκε 24 ώρες και πλέον μετά τη γιγάντια έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας στη Μασσαλία.

Νωρίτερα χθες, η εισαγγελέας της Μασσαλίας ανακοίνωνε πως οι υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης συνέχιζαν να ψάχνουν οκτώ ανθρώπους που αγνοούνταν κι εκφράζονταν φόβοι πως θάφτηκαν στα ερείπια.

Για «μεγάλο πόνο και οδύνη απόψε» έκανε λόγο σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του ο δήμαρχος της Μασσαλίας, ο Μπενουά Παγιάν.

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το παν» για να ολοκληρωθεί η επιχείρηση διάσωσης, συνέχισε, τονίζοντας πως «όλες οι υπηρεσίες της πόλης, με τη βοήθεια κρατικών υπηρεσιών, συνεχίζουν πάντα, ακόμα κι αυτή τη στιγμή (...) την έρευνα».

