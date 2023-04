Life

Χίλαρι Σουάνκ: Η πρώτη φωτογραφία με τα δίδυμα μωρά της

Η τρυφερή ανάρτηση στο instagram από την βραβευμένη ηθοποιό για τα νεογέννητα μωρά της.

Με μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στο instagram έκανε γνωστό η βραβευμένη ηθοποιός Χίλαρι Σουάνκ (Hilary Swank) ότι έφερε στον κόσμο ένα αγόρι και ένα κορίτσι!

Δημοσιεύοντας ένα πολύ συγκινητικό στιγμιότυπο που δείχνει να κρατά τα μωρά της κοιτάζοντας το ηλιοβασίλεμα έγραψε στη λεζάντα: «Δεν ήταν εύκολο! Αλλά αγόρι(και κορίτσι!)άξιζε τον κόπο». Επίσης η νέα μαμά ευχήθηκε «Καλό Πάσχα!» στους 1,4 εκατ. ακολούθους της, ενώ επισήμανε ότι είναι μία «δημοσίευση από τον Παράδεισο».

View this post on Instagram A post shared by Hilary Swank (@hilaryswank)

Aμέσως μετά δέχθηκε αμέτρητα συγχαρητήρια και ευχές για τον ερχομό των διδύμων μεταξύ αυτών της Σάρον Στόουν (Sharon Stone), της Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ (Mariska Hargitay) και της σχεδιάστριας Κέλι Γουέρσθλερ (Kelly Wearstler).

Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους η ταλαντούχα ηθοποιός ανακοίνωσε στο «Good Morning America» ότι η ίδια και ο σύζυγός της, επιχειρηματίας και παραγωγός ταινιών Φίλιπ Σνάιντερ (Philip Schneider) περιμένουν δίδυμα. Το ζευγάρι γνωρίστηκε σ΄ ένα ραντεβού στα τυφλά που διοργανώθηκε από κοινούς φίλους τον Νοέμβριο του 2016. Παντρεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα, σε μία παραμυθένια τελετή στο δάσος του Santa Lucia Preserve, στην Καλιφόρνια.