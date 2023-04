Πολιτική

Ant1news - Η γνώμη σου μετράει: Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

Η άποψη σας μετράει και έχει δύναμη. Δείτε την απάντηση που επικράτησε, μετά από τις ψήφους εκατοντάδων επισκεπτών μας, που απάντησαν στο ερώτημα του Ant1news.

Σε μια περίοδο κατά την οποία κρίσιμα ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο του κοινωνικού ενδιαφέροντος και της πολιτικής αντιπαράθεσης, ενόψει και των εκλογών στις 21 Μαΐου, ο ΑΝΤ1 και το Ant1news δίνουν ακόμη ένα βήμα στους πολίτες, για να εκφράσουν την γνώμη τους, σε μείζονα θέματα της επικαιρότητας.

Εγκαινιάζοντας την προσπάθεια να ακουστεί και με αυτόν τον τρόπο η φωνή των πολιτών, οι επισκέπτες μας κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερώτημα που σχετίζεται με τον φράχτη στον Έβρο.

Στην σκιά της πολιτικής αντιπαράθεσης, σχετικά με την χρησιμότητα του φράχτη για την αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού – Προσφυγικού, αλλά και την προοπτική της ενίσχυσης και της επέκταση του σε αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα των ελληνοτουρκικών συνόρων, ζητήσαμε από τους επισκέπτες μας να πάρουν θέση και να εκφράσετε την άποψη τους στο ερώτημα: «Είστε υπέρ ή κατά της ενίσχυσης και επέκτασης του φράχτη στον Έβρο;».

Σύντομα θα επανέλθουμε με νέο ερώτημα, γιατί η άποψη σας μετράει και έχει δύναμη.

Τα ερωτήματα, όπως και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, θα παρουσιάζονται και στο δελτίο ειδήσεων του ANT1,

