Μεγάλη Εβδομάδα στον ΑΝΤ1 με σπουδαίες παραγωγές (εικόνες)

Τη Μεγάλη Εβδομάδα ο ΑΝΤ1 διαμορφώνει το πρόγραμμά του ακολουθώντας το κατανυκτικό πνεύμα των ημερών του Πάσχα.

Μεγαλοπρεπείς θρησκευτικές παραγωγές εμπνευσμένες από την εποχή της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, σειρές, ντοκιμαντέρ και ταινίες γεμάτες συναίσθημα, θρησκευτικά και ιστορικά γεγονότα.

Αναλυτικά:

Από τη Μ. Δευτέρα έως και το Μ. Σάββατο στις 17:45 και από Μ. Τετάρτη έως και Μ. Παρασκευή στις 23:15, ο ΑΝΤ1 θα προβάλλει τους «Άγιους και Γέροντες», μία σειρά ντοκιμαντέρ για σύγχρονους Αγίους και Γέροντες του 20ού και 21ου αιώνα, που έζησαν δίπλα μας και αφοσιώθηκαν στη σωτηρία ψυχών και σωμάτων.

Απόψε, Μ. Δευτέρα στις 21:00, έρχεται «Ο Άνθρωπος του Θεού» της Γέλενα Πόποβιτς, μία ταινία για τη ζωή, το έργο και την προσωπικότητα του Αγίου Νεκταρίου με τον Άρη Σερβετάλη στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Επίσης, απόψε, Μ. Δευτέρα, στις 23:15 θα προβληθεί η δραματική ταινία του Γκαρθ Ντέιβις, «Μαρία Μαγδαληνή», με την Ρούνι Μάρα στον ομώνυμο ρόλο.

Αύριο, Μ. Τρίτη στις 21:00, έρχεται η επική περιπέτεια του Ρίντλευ Σκοτ, «Η Έξοδος: Θεοί και Βασιλιάδες» που δίνει εικόνα στη βιβλική ιστορία του Μωυσή.

Από τη Μ. Τετάρτη έως και τη Μ. Παρασκευή στις 21:00, καθώς και το Μ. Σάββατο στις 21:45, θα προβληθεί το διαχρονικό τηλεοπτικό αριστούργημα του Φράνκο Τζεφιρέλι, «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, όσο καμία άλλη σειρά στο είδος της.

Από τη Μ. Τετάρτη έως και τη Μ. Παρασκευή στις 00:15, θα προβάλλεται «Η Βίβλος», η κορυφαία παράγωγη, η οποία προσφέρει μία ολοκληρωμένη αφήγηση της Βίβλου από τη «Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη».

Τέλος, το Μεγάλο Σάββατο στις 23:55, ο ΑΝΤ1 θα μεταδώσει την Αναστάσιμη Ακολουθία.

«ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ»

Ντοκιμαντέρ, ελληνικής παραγωγής 2018

Σκηνοθεσία : Γρηγόρης Καραντινάκης

: Γρηγόρης Καραντινάκης Έρευνα - σενάριο : Αναστασία Μάνου - Ελευθερία Τραΐου

: Αναστασία Μάνου - Ελευθερία Τραΐου Δ/νση Φωτογραφίας : Μιχάλης Μπροκαλάκης

: Μιχάλης Μπροκαλάκης Graphic Designer : Στάθης Καραμπατέας

: Στάθης Καραμπατέας Μοντάζ : Ηρακλής Φίτσιος

: Ηρακλής Φίτσιος Μουσική : Νίκος Πλατύραχος

: Νίκος Πλατύραχος Αφήγηση : Χ. Λεοντσίνη, Ε. Μαραγκού,

: Χ. Λεοντσίνη, Ε. Μαραγκού, Executive Producer: Αναστασία Μάνου

Άγιες μορφές, δοχεία χάριτος. Έζησαν δίπλα μας, αφοσιώθηκαν στη σωτηρία μας, γιάτρεψαν τις ψυχές και τα σώματά μας.

Είναι οι σύγχρονοι Άγιοι, του 20ού και 21ου αιώνα, ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος στη Σοφία της Κλεισούρας και ο Άγιος του 20ού αιώνα, Νεκτάριος Επίσκοπος Νεαπόλεως.

Στη σειρά ντοκιμαντέρ που προβάλλεται τη Μεγάλη Εβδομάδα από τον ΑΝΤ1, σκιαγραφείται η πορεία τους από τη γέννηση έως την κοίμησή τους. Άνθρωποι που τους έζησαν καταθέτουν μαρτυρίες, αφηγούνται και φωτίζουν το μεγαλείο τους. Την αφήγηση συμπληρώνουν ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό και κείμενα γραφής τους.

Μέσα από λήψεις και μαρτυρίες με animated καταγραφή πρωτότυπων ιστοριών, αποτυπώνεται στη μικρή οθόνη το υψηλό πνευματικό ανάστημα, αλλά και ο ιερός λόγος των Αγίων της σύγχρονης εποχής.

Δίδαξαν με αγάπη, υπέμειναν με πραότητα, αγωνίστηκαν με δύναμη και απλότητα. Έσωσαν ψυχές, δίδαξαν την εξομολόγηση, καθοδήγησαν στην προσευχή. Ήταν οι αγαπημένοι Γέροντες χιλιάδων συνανθρώπων μας, από διαφορετικά μετερίζια. Άλλοι έζησαν μέσα στον κόσμο, στο κέντρο της πόλης, άλλοι σε ασκηταριά και μοναστήρια και άλλοι σε μακρινές πατρίδες. Είναι οι σύγχρονοι Γέροντες ο Άγιος Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, ο Ιωσήφ Ησυχαστής, ο Εφραίμ Κατουνακιώτης, ο Εφραίμ Φιλοθεΐτης – Αριζονίτης και ο μακαριστός Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως Γερμανός.

Ξεκινώντας από τα ασκηταριά, τις σκήτες και τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, ταξιδεύουμε έως την Κωνσταντινούπολη, την έρημο της Αριζόνας και τις μεγαλουπόλεις των ΗΠΑ και του Καναδά.

Στη σειρά, μιλάνε άνθρωποι που τους έζησαν και συνεχίζουν την κληρονομιά τους, αλλά «μιλάνε» και οι ίδιοι με τις επιστολές, τις ομιλίες, και το έργο τους.

«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

Δραματική βιογραφική ταινία ελληνικής παραγωγής 2021

Σκηνοθεσία: Γέλενα Πόποβιτς

Παίζουν: Άρης Σερβετάλης, Μίκι Ρουρκ, Αλεξάντρ Πέτροφ ,Χρήστος Λούλης, Καριοφυλλιά Καραμπέτη, Νικήτας Τσακίρογλου, Γιάννης Στάνκογλου, Τάνια Τρύπη, Γιάννης Αναστασάκης, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, κ.ά.

Η δημοτικότητα του Νεκτάριου Κεφάλα, Μητροπολίτη Πενταπόλεως, προκαλεί τη ζήλια των κληρικών στην Αλεξάνδρεια. Από φόβο ότι θα γίνει ο επόμενος Πατριάρχης Αιγύπτου, ο κλήρος τον δυσφημίζει με αποτέλεσμα να του στερήσουν την ιερατική του ιδιότητα και να τον εξορίσουν από την Αίγυπτο. Στην Αθήνα πια, χάρη στην εξελιγμένη παιδαγωγική του τακτική γίνεται ξακουστός και κοσμαγάπητος και την ίδια εποχή επιδίδεται σε σπουδαίο συγγραφικό έργο. Όμως ο φόρτος εργασίας τον καταπονεί και αποφασίζει να αποσυρθεί στην Αίγινα. Ξαναχτίζει ένα ερειπωμένο μοναστήρι με τα ίδια του τα χέρια και χάρη στη φήμη του το μοναστήρι μεγαλώνει. Η Μονή όμως δεν αναγνωρίζεται ποτέ, ενώ ο Άγιος Νεκτάριος κατηγορείται άδικα για ανηθικότητα. Στο Αρεταίειο νοσοκομείο λίγο πριν το τέλος του, θα κάνει το τελευταίο του θαύμα.

«ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ»

Δραματική ταινία, 2018

Σκηνοθεσία: Γκαρθ Ντέιβις

Παίζουν: Ρούνι Μάρα, Γιόακιν Φίνιξ, Τσιετέλ Ετζιοφόρ, Ταχάρ Ραχίμ

Η νεαρή Μαρία από τα Μάγδαλα αναζητά έναν νέο τρόπο ζωής στην κατακτημένη από τους Ρωμαίους Ιουδαία, που διοικείται από τον Πόντιο Πιλάτο. Λόγω του ανεξάρτητου πνεύματός της, η κοπέλα θεωρείται τρελή και επικίνδυνη από τους οικείους της, αλλά εκείνη αψηφά τις ιεραρχίες και τις αξίες της παραδοσιακής οικογένειας και γίνεται μέλος ενός κοινωνικού κινήματος με επικεφαλής τον Ιησού τον Ναζωραίο.

Η Μαρία ακολουθεί τον «θεραπευτή» και «προφήτη», θα τον ακούσει, θα τον βοηθήσει, θα τον υποστηρίξει, θα του συμπαρασταθεί στον Γολγοθά, θα δει πρώτη την Ανάστασή του και θα κηρύξει τη διδασκαλία του, παρότι η προσωπικότητα και η συμβολή της θα διαστρεβλωθούν στην εξέλιξη της χριστιανικής θρησκείας.

«Η ΕΞΟΔΟΣ: ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ»

Δραματική ταινία αμερικάνικης παραγωγής, 2014

Σκηνοθεσία: Ρίντλεϊ Σκοτ

Παίζουν: Κρίστιαν Μπέιλ, Τζόελ Έγκερτον, Ααρον Πολ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Ιντίρα Βάρμα, Μαρία Βαλβέρδε, Μπεν Κίνγκσλεϊ, Τζον Τορτούρο, Μπεν Μέντελσον

Ο Μωυσής και ο Ραμσής γεννήθηκαν μαζί, μεγάλωσαν σαν αδέρφια και γαλουχήθηκαν σαν πρίγκιπες. Μια προφητεία αποκαλύπτει ότι ο Μωυσής δεν είναι Αιγύπτιος αλλά έχει Εβραϊκές ρίζες, αυτό θα ταράξει την σχέση των δυο με αποτέλεσμα την απέλαση του. Το ταξίδι του στις αχανείς ερήμους της Αιγύπτου θα είναι βίαιο και γεμάτο κακουχίες αλλά θα τον οδηγήσει στην περιοχή της Μιντιαν. Εκεί, για πρώτη φόρα που θα επικοινωνήσει με τον Θεό, ο οποίος είναι διαφορετικός από αυτόν που δοξάζουν οι Αιγύπτιοι. Ο Μωυσής πρέπει να εκπληρώσει το Θεϊκό σχέδιο που του ανατέθηκε και δεν είναι άλλο από το να διασώσει τους χιλιάδες Εβραίους σκλάβους. Ο Μωυσής θα οδηγήσει 400.000 σκλάβους ένα βήμα πιο κοντά στη λύτρωση τους. Όμως, θα συναντήσει την ισχυρή αντίσταση του Φαραώ της Αιγύπτου, Ραμσή.

«Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΖΑΡΕΤ»

Θρησκευτικό δράμα, 1977

Σκηνοθεσία: Φράνκο Τζεφιρέλι

Παίζουν: Ρόμπερτ Πάουελ, Αν Μπάνκροφτ, Ολίβια Χάσεϊ, Έρνεστ Μποργκνάιν, Κλαούντια Καρντινάλε, Τζέιμς Μέισον,Τζέιμς Φαρεντίνο, Λόρενς Ολίβιε, Άντονι Κουίν, Ρόντ Στάιγκερ, Ντόναλντ Πλέζανς, Κρίστοφερ Πλάμερ, Πίτερ Ουστίνοβ, Μάικλ Γιόρκ

Η πιο μεγαλοπρεπής θρησκευτική παραγωγή στην ιστορία της τηλεόρασης, «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», είναι ένα επιβλητικό έργο, σκηvoθετημέvo με μαεστρία και απλότητα από τov κορυφαίο δημιουργό Φράvκo Τζεφιρέλι.

Ο Ιταλός σκηvoθέτης απέδωσε με ευλάβεια και θρησκευτική προσήλωση τα Πάθη του Κυρίου, αναπαριστώντας τα γεγονότα με πίστη στις Γραφές και απόλυτο σεβασμό στην ιερότητα τoυ θέματος.

Ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης χρησιμοποίησε ένα εξαιρετικό καστ, όπως τον Σερ Λόρενς Ολίβιε, την Αv Μπάvκρoφτ, την Ολίβια Χάσεϊ, τον Άντονι Κoυίv, τον Μάικλ Γιoρκ και, φυσικά, τον Ρόμπερτ Πάουελ στov ρόλο τoυ Ιησού.

«H ΒΙΒΛΟΣ»

Θρησκευτική μίνι σειρά, 2013

Παραγωγή: Ρομα Ντουάνι, Μαρκ Μπερνέτ

Παίζουν: Ντιόγκο Μοργκαντο, Ντάργουιν Σοου, Πωλ Μπράιτγουελ, Ράμα Ντουάνι, Αμπερ Ροζ Ρίβαμ, Αντριαν Σίλερ, Γκρεγκ Χικς , Λουίζ Ντελαμέρ, Μάθιου Γκραιβιέλ κ.ά

«Η Βίβλος» είναι μια κορυφαία παράγωγη με σημαντικούς πρωταγωνιστές, ιδιαίτερη σκηνοθετική προσέγγιση, εντυπωσιακές σκηνές, αλλά και αριστουργηματικά εφέ που κόβουν την ανάσα και κρατάνε αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεθεατή.

Η μίνι σειρά βασίζεται στην τελευταία αναθεωρημένη έκδοση της Βίβλου και καλύπτει όλα όσα έχουν συμβεί από τη «Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη» σε μία μεγάλη και ολοκληρωμένη αφήγηση. Περιλαμβάνει τις «προφανείς» ιστορίες, όπως είναι η Κιβωτός του Νώε, η Έξοδος, καθώς και η γέννηση, ο θάνατος, και η Ανάσταση του Ιησού. Οι ιστορίες των πρώτων πέντε ωρών της σειράς προέρχονται από την Παλαιά Διαθήκη, ενώ των υπόλοιπων πέντε από την Καινή.

Οι δημιουργοί της σειράς δείχνουν πως η Παλαιά Διαθήκη συνδέεται απόλυτα με την Καινή Διαθήκη, αλλά και πως είναι μια εντυπωσιακή ιστορία με ένα διαχρονικό και επιτακτικό μήνυμα: Ο Θεός αγαπά τον καθένα από εμάς σαν να ήμασταν το μόνο πρόσωπο σε όλο τον κόσμο για να δώσει την αγάπη του.