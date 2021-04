Πολιτισμός

“Η Bίβλος” στον ΑΝΤ1 από την Μεγάλη Τρίτη

Η σπουδαία μίνι σειρά προβάλλεται στον ΑΝΤ1, που έχει προσαρμόσει το πρόγραμμα του, ενόψει του Πάσχα.

Οι σημαντικότερες θρησκευτικές παραγωγές έρχονται και φέτος το Πάσχα στον ΑΝΤ1! Το πρόγραμμα του σταθμού αλλάζει και προσαρμόζεται στο έντονο θρησκευτικό αίσθημα των ημερών, καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.

Δύο τηλεοπτικές υπερπαραγωγές, που έχουν γράψει ιστορία, «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» και «Η Βίβλος», επιστρέφουν στην prime time ζώνη του ΑΝΤ1.

Συγκεκριμένα από την Μεγάλη Τρίτη έρχεται στις οθόνες μας το διαχρονικό τηλεοπτικό αριστούργημα «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», που αγαπήθηκε όσο καμία άλλη σειρά στο είδος της από το τηλεοπτικό κοινό.

Την Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη στις 23:00, τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή στις 23:15 , θα προβάλλεται η μίνι σειρά «Η Βίβλος».

Επίσης, τη Μεγάλη Εβδομάδα ο ΑΝΤ1 θα μεταδίδει τις Ακολουθίες των Παθών. Όλες οι ακολουθίες θα προβάλλονται και μέσω livestreaming στο antenna.gr.

«H ΒΙΒΛΟΣ»:

Θρησκευτική μίνι σειρά, 2013

Παραγωγή: Ρομα Ντουάνι, Μαρκ Μπερνέτ

Παίζουν: Ντιόγκο Μοργκαντο, Ντάργουιν Σοου, Πωλ Μπράιτγουελ, Ράμα Ντουάνι, Αμπερ Ροζ Ρίβαμ, Αντριαν Σίλερ, Γκρεγκ Χικς , Λουίζ Ντελαμέρ, Μάθιου Γκραιβιέλ κ.ά

Η ιστορία που όλοι γνωρίζουμε σε μια κορυφαία παράγωγη με λαμπερούς πρωταγωνιστές, έχοντας μια διαφορετική σκηνοθετική προσέγγιση με εντυπωσιακές σκηνές, ενώ τα αριστουργηματικά εφέ κόβουν την ανάσα και κρατάνε αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεθεατή.

Η μίνι σειρά βασίζεται στην τελευταία αναθεωρημένη έκδοση της Βίβλου και καλύπτει όλα όσα έχουν συμβεί από τη «Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη» σε μία μεγάλη και ολοκληρωμένη αφήγηση. Περιλαμβάνει τις «προφανείς» ιστορίες, όπως είναι η Κιβωτός του Νώε, η Έξοδος, καθώς και η γέννηση, ο θάνατος, και η Ανάσταση του Ιησού. Οι ιστορίες των πρώτων πέντε ωρών της σειράς προέρχονται από την Παλαιά Διαθήκη, ενώ των υπόλοιπων πέντε από την Καινή.

Οι δημιουργοί της σειράς δείχνουν πως η Παλαιά Διαθήκη συνδέεται απόλυτα με την Καινή Διαθήκη, αλλά και πως είναι μια εντυπωσιακή ιστορία με ένα διαχρονικό και επιτακτικό μήνυμα: Ο Θεός αγαπά τον καθένα από εμάς σαν να ήμασταν το μόνο πρόσωπο σε όλο τον κόσμο για να δώσει την αγάπη του.

