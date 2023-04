Υγεία - Περιβάλλον

“Αποστολή” – “Καρέλλειο”: Ιερώνυμος και Ράπτη στη Μονάδα για το Αλτσχάιμερ

Η υφυπουργός Υγείας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και οι επικεφαλής της «Αποστολής» επισκέφτηκαν τη Μονάδα στο Χαλάνδρι.

Την Ολοκληρωμένη Μονάδα Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer & Συναφών Παθήσεων «Καρέλλειο», στο Χαλάνδρι Αττικής, επισκέφτηκε σήμερα ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος με την Υφυπουργό Υγείας κ. Ζωή Ράπτη, όπου συναντήθηκαν με επωφελούμενους της δομής και παρακάθισαν σε γεύμα μαζί τους.

Τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο και την Υφυπουργό, υποδέχτηκε ο Γενικός Διευθυντής του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας, η Διευθύντρια της Δομής κ. Κατερίνα Ευθυμιοπούλου και το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό της Μονάδας.

Στον χαιρετισμό του ο Μακαριώτατος τόνισε: «Το Καρέλλειο Πρότυπο Κέντρο Alzheimer της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» και η άριστη συνεργασία του με το Υπουργείο Υγείας είναι απόδειξη, ότι Εκκλησία και Πολιτεία, μπορούν να πετύχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα προς όφελος των ανθρώπων. Το έργο που έχει επιτελέσει η Υφυπουργός, κ. Ζωή Ράπτη είναι απολύτως δημιουργικό και κατατάσσει τη χώρα μας σε ορισμένους τομείς της ψυχικής υγείας στις πρώτες θέσεις. Σήμερα η κ. Ράπτη είχε την δυνατότητα να δει από κοντά ένα εξαιρετικό έργο της ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ’’».

Η Υφυπουργός κ. Ζωή Ράπτη υπογράμμισε: «Από τα πρώτα χρόνια της αρχιεροσύνης του, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος πρωτοστάτησε σε έργα ψυχικής υγείας στη Βοιωτία. Είναι πρωτοπόρος. Το έργο του στον τομέα αυτό είναι αξιομνημόνευτο και μας κάνει όλους περήφανους. Πράγματι η συνεργασία μαζί του και με την Εκκλησία μας αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα για όσα μπορούμε να πετύχουμε όλοι μαζί. Η συνάντηση σήμερα με τους ηλικιωμένους και το προσωπικό της Μονάδας δείχνει την οργανωμένη και εξαιρετική διακονία της ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ’’ στον συνάνθρωπο».

