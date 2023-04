Οικονομία

“Καλάθι του Πάσχα”: η τιμή του αρνιού στα σούπερ μάρκετ

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για την τιμή των αμνών στα σούπερ μάρκετ.

Από 9,69 ευρώ/κιλό ξεκινούν πλέον οι τιμές του αρνιού στο «Καλάθι του Πάσχα» με βάση τις νέες χαμηλότερες τιμές που ανακοίνωσαν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Αυτό σημειώνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης σχολίασε: «Νέες χαμηλότερες τιμές στο "Καλάθι του Νοικοκυριού" σε όλες τις αλυσίδες από σήμερα. Ο ανταγωνισμός λειτουργεί υπέρ των καταναλωτών, όσο και να φωνάζουν ορισμένοι. Είμαι υπερήφανος που με την πολιτική μας πετύχαμε τελικά χαμηλότερες τιμές από το 2019!».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση:

- η μεγαλύτερη μείωση στην ισχύουσα σήμερα τιμή συγκριτικά με την αρχική της περασμένης Τετάρτης 5 Απριλίου ανέρχεται στα 96 λεπτά/κιλό,

- στις 11 από τις 13 αλυσίδες σούπερ μάρκετ που μετέχουν στην πρωτοβουλία για το «Καλάθι του Πάσχα», η τιμή του αρνιού είναι έως 9,99 ευρώ/κιλό,

- ενώ στο σύνολο των αλυσίδων η τιμή του κατσικιού δεν υπερβαίνει τα 10,99 ευρώ/κιλό.

Αύριο το πρωί, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης και ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης πρόκειται να επισκεφθούν την Κεντρική Αγορά της Αθήνας (Βαρβάκειος).