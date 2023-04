Κοινωνία

Χαλάνδρι: Διαρρήκτες έκλεψαν το υπηρεσιακό όπλο αστυνομικού

Σε βάρος του αστυνομικού ασκήθηκε δίωξη για πλημμελή φύλαξη και αφέθηκε ελεύθερος μετά από προφορική εντολή εισαγγελέα.

Θύμα διάρρηξης έπεσε ένας 28χρονος αστυνομικός στο Χαλάνδρι, όταν άγνωστοι δράστες μπήκαν στο σπίτι του και αφαίρεσαν το υπηρεσιακό όπλο του.

Σύμφωνα με την καταγγελία του ίδιου, άγνωστοι έσπασαν την μπαλκονόπορτα του σπιτιού του στο Χαλάνδρι και αφού ερεύνησαν όλους τους χώρους του διαμερίσματος, βρήκαν ένα χρηματοκιβώτιο μέσα στο υπνοδωμάτιο.

Οι δράστες κατάφεραν και παραβίασαν το χρηματοκιβώτιο και στη συνέχεια αφαίρεσαν το υπηρεσιακό όπλο του αστυνομικού και 13 φυσίγγια.

