Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μάρτινς: Δημοσιεύματα για την επιστροφή του Πορτογάλου στο λιμάνι

Ο 52χρονος τεχνικός, από τον περασμένο Νοέμβριο, δουλεύει στο Κατάρ, όπου κι ανέλαβε την Αλ Γκαράφα.

Ο Ολυμπιακός σκέφτεται την επιστροφή του Πέδρο Μαρτίνς στην τεχνική ηγεσία του. Σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής αθλητικής εφημερίδας «Record», ο άλλοτε κόουτς των «ερυθρολεύκων» μπορεί να επιστρέψει στην Ελλάδα και ν' αναλάβει ξανά την ομάδα του Πειραιά.

«Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την επιστροφή του Μαρτίνς, ο οποίος εργάζεται αυτή τη στιγμή στην Αλ Γκαράφα, με την οποία έχει συμβόλαιο ως το 2024», αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ.

Μέχρι στιγμής μετράει 6 νίκες, 2 ισοπαλίες και 5 ήττες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Ο Μαρτίνς ανέλαβε τον Ολυμπιακό τον Ιούλιο του 2018 και σε μια τετραετία πανηγύρισε τρία πρωταθλήματα και το νταμπλ τη σεζόν 2019/20.