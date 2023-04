Τεχνολογία - Επιστήμη

Κύπρος: Εκτός λειτουργίας όλες οι κυβερνητικές ιστοσελίδες λόγω... διαρροής νερού

"Έπεσαν" όλες οι κυβερνητικές ιστοσελίδες στην Κύπρο. Η ανακοίνωση του υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Το πρόβλημα προκλήθηκε από διαρροή νερού σε δεξαμενή, η οποία βρίσκεται στο υπόγειο του υπουργείου Οικονομικών, πολύ κοντά στον χώρο όπου φιλοξενείται ο εξοπλισμός (servers) που παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλες τις υπηρεσίες του κράτους.

Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Φίλιππος Χατζηζαχαρίας, ανέφερε ότι οι ιστοσελίδες των κυβερνητικών τμημάτων τέθηκαν εκτός λειτουργίας για προληπτικούς λόγους. Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ, ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Οικονομικών, Γιώργος Παντελή, είπε ότι είναι δύσκολο να υπάρξει εκτίμηση πότε θα επιλυθεί το πρόβλημα. Επίσης, σημείωσε ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για την επαναλειτουργία του συστήματος και για την αξιοποίηση οποιονδήποτε διαθέσιμων εφεδρικών συστημάτων.

Σε ανακοίνωσή του, το υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής τονίζει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς αποκατάσταση της παροχής των διαδικτυακών υπηρεσιών του κράτους, επισημαίνει πως υπήρχε απόφαση του υπουργικού συμβουλίου για μετακίνηση του εν λόγω εξοπλισμού τον Νοέμβριο του 2022, η οποία δεν υλοποιήθηκε. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το χθεσινό συμβάν που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του υπουργείου Οικονομικών επηρέασε εξοπλισμό των διακομιστών του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, που παρέχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για τις κρατικές ιστοσελίδες.

«Μέχρι στιγμής έχει ήδη αποκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία το τηλεφωνικό κέντρο και εργαζόμαστε εντατικά προς επαναφορά το συντομότερο δυνατόν των υπόλοιπων υπηρεσιών που έχουν επηρεαστεί. Σημαντικό μέρος της ζημιάς άρχισε να αποκαθίσταται σταδιακά.

Δυστυχώς τα συστήματα είχαν τοποθετηθεί στο κτήριο του Υπουργείου Οικονομικών κατά τρόπο που βρίσκονταν εκτεθειμένα σε πιθανό ατύχημα. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι λήφθηκε απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου τον Νοέμβριο 2022 για μετακίνηση του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις της CYTA.

Το Υφυπουργείο θα διεξάγει έρευνα για να διαπιστώσει τους λόγους που δεν υλοποιήθηκε η εν λόγω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Νοεμβρίου αλλά και τους λόγους που δεν λήφθηκαν περαιτέρω μέτρα θωράκισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Εκφράζουμε τη λύπη μας και απολογούμαστε για την όποια ταλαιπωρία υφίστανται οι πολίτες», καταλήγει η ανακοίνωση.