Άλκης Καμπανός - Γαλεντέρης: Δεν μπορούμε να έχουμε πέντε αιτίες θανάτου

Συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού με την κατάθεσης του ιατροδικαστής Δ. Γαλεντέρης. Πού απέδωσε τον θάνατο του άτυχου νέου.

Με την εξέταση του ιατροδικαστή Δημήτρη Γαλεντέρη συνεχίζεται για 24η μέρα, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, η δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού και τον τραυματισμό των δύο φίλων του, κατά την άγρια οπαδική επίθεση που δέχθηκαν τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.

Καταθέτοντας ως μάρτυρας υπεράσπισης για λογαριασμό δύο εκ των 12 κατηγορούμενων (του 9ου και 11ου), ο κ. Γαλεντέρης διαφώνησε με το συμπέρασμα της συναδέλφου του Λήδας Κοβάτση, η οποία υπογράφοντας την ιατροδικαστική έκθεση για την αιτία θανάτου του 19χρονου, έκανε λόγο για συρροή κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων και θανατηφόρων κακώσεων στα κάτω άκρα.

Ο μάρτυρας απέδωσε τον θάνατο του Άλκη στο χτύπημα που δέχθηκε στη μηριαία αρτηρία και προκάλεσε αιμορραγική καταπληξία (ανάλογη επιστημονική άποψη διατύπωσαν οι δυο προηγούμενοι ιατροδικαστές Γρηγόρης Λέων και Κατερίνα Αποστολίδου που εξετάστηκαν ως μάρτυρες υπεράσπισης), αποσυνδέοντας από τον μηχανισμό θανάτου τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

«Δεν διαφωνώ με τα ευρήματα της κ. Κοβάτση, αλλά με το συμπέρασμα. Δεν μπορούμε να έχουμε πέντε αιτίες θανάτου. Εν προκειμένω περιλαμβάνει όλες τις κακώσεις στα κάτω άκρα παρότι η ίδια αποδέχεται ότι κάποιες δεν ήταν θανατηφόρες», είπε ο κ. Γαλεντέρης, επιμένοντας ότι ο θάνατος του Άλκη δεν προκλήθηκε ούτε επηρεάστηκε από τα χτυπήματα στο κεφάλι. Εκτίμησε δε, ότι τα συγκεκριμένα χτυπήματα στο κεφάλι προκλήθηκαν «με χέρια και πόδια», αλλά όχι με κάποια όργανα, διότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά εντυπώματα.

Όσον αφορά το «θανατηφόρο» τραύμα στη μηριαία αρτηρία, πιθανολόγησε ότι προκλήθηκε από όργανο, όπως σιδερόβεργα ή μαχαίρι (τύπου παγοκόφτης) ή από κατσαβίδι («συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες»), αποκλείοντας όμως να προκλήθηκε από δρεπάνι ή μαχαίρι- κάραμπιτ, όργανα που, κατά το κατηγορητήριο, κρατούσαν οι δύο κατηγορούμενοι, υπέρ των οποίων κατέθεσε ο μάρτυρας.

Σε ερώτηση της πολιτικής αγωγής για το πόσα άτομα χτύπησαν τον Άλκη με βάση το σύνολο των τραυμάτων που δέχθηκε, ο κ. Γαλεντέρης εξέφρασε την εκτίμηση ότι ήταν «το λιγότερο τρεις».

Η εξέτασή του συνεχίζεται με ερωτήσεις από την πλευρά της υπεράσπισης.

