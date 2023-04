Κοινωνία

Πειραιάς: Θρίλερ με ανθρώπινο σκελετό σε εγκαταλειμμένο κτήριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον σκελετό εντόπισε μια 17χρονη κοπέλα που ειδοποίησε αμέσως την Άμεσο Δράση.

Σοκαρισμένη μια 17χρονη κοπέλα, βρήκε έναν ανθρώπινο σκελετό, μπαίνοντας σε εγκαταλειμμένο κτίριο, επί της οδού Παπαναστασίου 37, στον Πειραιά.

Η κοπέλα ειδοποίησε αμέσως την Άμεσο Δράση και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Στη συνέχεια ενημέρωσαν την ιατροδικαστική υπηρεσία. Αύριο Τετάρτη θα γίνει η εξέταση για να δουν αν μπορούν να βγάλουν κάποιο συμπέρασμα και σε δεύτερο χρόνο θα γίνει εξέταση DNA.