Κοινωνία

Κολωνάκι - Βιασμός μαθήτριας: Συνελήφθη τερματοφύλακας της Super League

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μπαρ. Εκτός ομάδας ο τερματοφύλακας. Η ανακοίνωση της ομάδας του.

Στη σύλληψη του τερματοφύλακα της ομάδας του Βόλου Μπόρις Κλέιμαν προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε σε μαγαζί του Κολωνακίου, τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τερματοφύλακας έπινε ποτό σε μαγαζί τα ξημερώματα. Εκεί βρίσκονταν και μια παρέα Βέλγων μαζί με μια ανήλικη κοπέλα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η παρέα κατήγγειλε ασέλγεια εις βάρος της κοπέλας, με αποτέλεσμα η Αστυνομία να τον συλλάβει.

Εκτός ομάδας

Εν τω μεταξύ, εκτός ομάδας τέθηκε ο τερματοφύλακας και ο Ροντρίγκο Εσκοβάλ με ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος.

Η ανακοίνωση:

Με απόφαση του προέδρου της ΠΑΕ Βόλος κ. Αχιλλέα Μπέου, έχουν τεθεί εκτός ομάδας οι Μπόρις Κλέιμαν και Ροντρίγκο Εσκοβάλ και έχει ξεκινήσει η διαδικασία για διακοπή των συμβολαίων τους.

Ηδη έχουν ενημερωθεί οι μάνατζερ τους.