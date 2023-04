Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: Μήνυση των γονέων κατά ιατροδικαστών

Τρεις ιατροδικαστές μηνύουν οι γονείς του Άλκη Καμπανού. Διακοπή της δίκης.

Μήνυση εναντίον των τριών ιατροδικαστών που κατέθεσαν με τις ιδιότητες των μαρτύρων υπεράσπισης - τεχνικών συμβούλων στη δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, υπέβαλαν οι γονείς του 19χρονου.

Στην προφορική μήνυση που υποβλήθηκε, διά τους συνηγόρου τους Αλέξη Κούγια, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης στρέφονται κατά των ιατροδικαστών Κατερίνα Αποστολίδου, Γρηγόρη Λέων και Δημήτρη Γαλεντέρη. Στις καταθέσεις τους είχαν πάρει αποστάσεις από το περιεχόμενο της ιατροδικαστικής έκθεσης που συνέταξε η συνάδελφός τους Λήδα Κοβάτση ως προς τα αίτια θανάτου του 19χρονου, διατυπώνοντας την επιστημονική τους άποψη, ότι το χτύπημα στη μηριαία αρτηρία ήταν αυτό που προκάλεσε τον θάνατο (σ.σ. η κ. Κοβάτση κάνει λόγο για συρροή κακώσεων στα κάτω άκρα και το κεφάλι).

Υπό αυτές τις συνθήκες, η οικογένεια του 19χρονου υπέβαλε μήνυση για τα αδικήματα της ψευδούς κατάθεσης και της απάτης ενώπιον δικαστηρίου, ζητώντας να διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης τα πρακτικά της δίκης με το περιεχόμενο των καταθέσεών τους και των ιατροδικαστικών γνωματεύσεων που συνέταξαν. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αντίδραση από μερίδα των συνηγόρων υπεράσπισης, που καταλόγισε στην πολιτική αγωγή «ένδεια επιχειρημάτων», ενώ ακολούθησε ένταση στη δικαστική αίθουσα.

Μετά το Πάσχα η συνέχεια της δίκης

Η δίκη διεκόπη για τις 24 Απριλίου, οπότε αναμένεται να καταθέσει ο τελευταίος μάρτυρας υπεράσπισης (πραγματογνώμονας επί τεχνικών ζητημάτων). Στη συνέχεια αναμένεται να ξεκινήσουν οι απολογίες των 12 κατηγορουμένων.

