ΣΥΡΙΖΑ: Επίθεση με μαύρη μπογιά στα γραφεία στη Σίνδο (εικόνες)

Επίθεση με μαύρη μπογιά και αναγραφή υβριστικών συνθημάτων σημειώθηκε, χθες το βράδυ, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στη Σίνδο, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος.

«Καλούμε τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις και τους δημοκρατικούς, προοδευτικούς πολίτες να απομονώσουν τα ακροδεξιά στοιχεία και να δώσουν όλοι μαζί την απάντηση που τους αξίζει», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Καταδικάζω απερίφραστα και απόλυτα την επίθεση αγνώστων στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Σίνδο στη Θεσσαλονίκη. Είναι αυτονόητο ότι η Αστυνομία κάνει ότι είναι εφικτό για να ταυτοποιήσει τους δράστες. — Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) April 11, 2023

«Καταδικάζω απερίφραστα και απόλυτα την επίθεση αγνώστων στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Σίνδο στη Θεσσαλονίκη. Είναι αυτονόητο ότι η Αστυνομία κάνει ότι είναι εφικτό για να ταυτοποιήσει τους δράστες, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,Τάκης Θεοδωρικάκος.





