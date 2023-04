Αθλητικά

ΝΒΑ: Λέικερς και Χοκς συνεχίζουν στα play off

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Λέικερς πέτυχαν μια μεγάλη ανατροπή κόντρα στη Μινεσότα και πήραν την πρόκριση για τον πρώτο γύρο των playoffs όπου θα αντιμετωπίσουν τους Μέμφις Γκρίζλις.

Αν και βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 15 (76-61) στην τρίτη περίοδο οι Λέικερς κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση και να πάρουν τη νίκη απέναντι στους Τίμπεργουλβς με 108-102 παρ. (κ.α. 98-98) για το play-in tournament. Έτσι οι «λιμνάνθρωποι» εξασφάλισαν την 7η θέση και πήραν την πρόκριση για τον πρώτο γύρο των playoffs του NBAόπου θα αντιμετωπίσουν τους Μέμφις Γκρίζλις με μειονέκτημα έδρας. Αντίθετα η Μινεσότα θα έχει ακόμη μια ευκαιρία να μπει στα playoffs εάν κερδίσει τον νικητή της αναμέτρησης Νέα Ορλεάνη-Οκλαχόμα Σίτι.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Λεμπρόν Τζέιμς που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ ενώ 24 πόντους με 15 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Άντονι Ντέιβις και 21 πόντους ο Ντένις Σρούντερ.

Για τη Μινεσότα, που παρατάχθηκε χωρίς τους Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς (τραυματίας) και Ρούντι Γκομπέρ (τιμωρημένος) ο Καρλ-Αντονι Τάουνς είχε 24 πόντους, ο Μάικ Κόνλεϊ είχε 23 πόντους ενώ στους 9 πόντους με 3/17 σουτ έμεινε ο Άντονι Έντουαρντς.

Στην Ανατολή οι Χοκς πέρασαν από το Μαϊάμι κερδίζοντας τους Χιτ με 116-105 και εξασφάλισαν την 7η θέση που θα τους φέρει αντιμέτωπους με τη Βοστώνη στον πρώτο γύρο των playoffs. Σε ότι αφορά στους Χιτ, θα έχουν την ευκαιρία για την 8η θέση αν κερδίσουν τον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ του Τορόντο και του Σικάγο.

Πρώτος σκόρερ για τα «γεράκια» ήταν ο Τρέι Γιανγκ με 25 πόντους με τον Ντεζάντε Μάρεϊ να έχει 18 πόντους και τον Κλιντ Καπέλα να σημειώνει 4 πόντους αλλά να μαζεύει 21 ριμπάουντ.

Για τους γηπεδούχους ο Κάιλ Λάουρι είχε 33 πόντους, ο Τάιλερ Χίροου είχε 26 πόντους ενώ 21 πόντους και 9 ασίστ πρόσθεσε ο Τζίμι Μπάτλερ.

Ειδήσεις σήμερα:

Champions League: Μάντσεστερ Σίτι και Ίντερ έκαναν άλματα πρόκρισης

Τράμπ: Ο Μπάιντεν δεν θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: Οι εκλογές στις 21 Μαΐου θα είναι δημοψήφισμα πολιτικής σταθερότητας