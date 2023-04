“Το Πρωινό” - Μιμή Ντενίση: θύμα ληστείας η ηθοποιός (βίντεο)

Life

Τι δήλωσε η Μιμή Ντενίση στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Θύμα ληστείας, έπεσε η Μιμή Ντενίση, στο εξοχικό της σπίτι στον Θεολόγο.

Όταν η δημοφιλής ηθοποιός, πήγε στο εξοχικό της για τις διακοπές του Πάσχα, εντόπισε παραβιασμένους κάποιους χώρους όπως η αποθήκη, αρκετά αντικείμενα να λείπουν και φθορές να έχουν προκληθεί στην οικεία της.

Η ίδια η ηθοποιός, μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 για την περιπέτειά της και περιέγραψε όλα όσα αντίκρισε.

"Ήρθαμε στον Θεολόγο να ξεκουραστούμε και μόλις ήρθαμε, βρέθηκα στην αστυνομία. Εδώ υπάρχει κάποια σπείρα που λυμαίνεται την περιοχή που δεν το ήξερα εγώ. Έχουν κατακλέψει πάρα πολλά σπίτια. Εδώ όπως ξέρετε δεν είναι σκέτο σπίτι είναι ένα κτήμα. Έχει γύρω γύρω αυτές τις μπρούτζινες, όπως λέμε χελώνες, τα φώτα. Αυτά τα έχουν ξεριζώσει όλα, προφανώς τα πουλάνε για μπρούτζο. Δεν υπάρχει φως γύρω-γύρω και είναι επικίνδυνο να τα ανάψουμε μην εκτιναχθεί. Ευτυχώς δεν μπόρεσαν να μπουν στο σπίτι είχε συναγερμό, μπήκαν σε μία μικρή αποθήκη που είναι δίπλα στο σπίτι που είναι όλα τα μηχανήματα του κήπου, είναι μεγάλος ο κήπος έχει άπειρα... ψησταριές, τα μικρά ψηγεία, ό,τι είναι που χρησιμοποιούμε το καλοκαίρι." είπε η Μιμή Ντενίση.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι προσπάθησαν να μπουν και μέσα στο σπίτι που έχει συναγερμό και παρακολουθείται συνέχεια, όμως δεν τα κατάφεραν. Στην προσπάθειά του όπως περιγράφει "είδαμε κάτι σπασμένα πράγματα ένα μαρμάρινο τραπέζι που το μάρμαρο δεν σπάει έτσι από ένα αντικείμενο".

Τέλος αναφέρει, πως "ήταν ένα... "δώρο Πασχαλινό"... τι να πω υγεία να έχουμε, ήταν να γίνει... Αρκεί να μην κινδυνεύει όλη η περιοχή από κλοπές. Αν δεν είχα συναγερμό θα είχε γίνει εδώ της τρελής".

