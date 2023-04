Αθλητικά

Θεσσαλονίκη: Εισβολή οπαδών με λοστό σε εφηβικό αγώνα μπάσκετ (εικόνες)

Μια ομάδα περίπου 40 ατόμων έσπασαν την κλειδαριά από πόρτα θύρας του γηπέδου και εισέβαλαν στο γήπεδο.

«Πάγωσαν» οι θεατές και οι γονείς ανηλίκων αθλητών σε εφηβικό αγώνα μπάσκετ όταν μια ομάδα οργανωμένων οπαδών έσπασε την πόρτα γηπέδου και εισέβαλε στο Ιβανώφειο.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Κυριακής 2 Απριλίου διεξαγόταν ο αγώνας πρωταθλήματος εφήβων μεταξύ της ομάδας Δέκα και του Ηρακλή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ξαφνικά μια ομάδα περίπου 40 ατόμων έσπασαν με λοστό την κλειδαριά από πόρτα θύρας του γηπέδου και εισέβαλαν στο γήπεδο φωνάζοντας.

Οι γονείς τρομοκρατήθηκαν και ζήτησαν την απομάκρυνση τους από την αστυνομία. «Έψαχναν να κάνουν κακό. Ήταν οπαδοί του ΠΑΟΚ και έψαχναν οργανωμένους οπαδούς του Ηρακλή. Ευτυχώς δεν βρήκαν γιατί θα είχαμε δράματα. Ζητήσαμε από την αστυνομία να τους απομακρύνει αλλά μας απάντησαν ότι δεν κάνουν κάτι» αναφέρει στο makthes.gr πατέρας αθλητή που παρακολουθούσε τον αγώνα στις κερκίδες.

Οι οπαδοί έγραψαν συνθήματα στις κερκίδες του γηπέδου και όπως θα δείτε ένας από αυτός παρακολουθούσε τον εφηβικό αγώνα κρατώντας λοστό στα χέρια.

