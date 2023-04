Life

Ο Τζόνι Ντεπ θέλει να αγοράσει μια ιστορική παμπ στη βρετανική ύπαιθρο

Ο σταρ της κινηματογραφικής σειράς «Οι Πειρατές της Καραϊβικής» λέγεται ότι ζει σε μια έπαυλη του 19ου αιώνα στο Σόμερσετ.

Ο Τζόνι Ντεπ ζει μια νέα ζωή στην εξοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και τώρα φημολογείται ότι θέλει να αγοράσει μια περιφερειακή παμπ.

Ο σταρ της κινηματογραφικής σειράς «Οι Πειρατές της Καραϊβικής» λέγεται ότι ζει σε μια έπαυλη του 19ου αιώνα στο Σόμερσετ. Όπως αναφέρει η εφημερίδα The Mirror η κατοικία του Τζόνι Ντεπ βρίσκεται σε ένα κτήμα 4.000 στρεμμάτων..

Τώρα ο Αμερικανός ηθοποιός και μουσικός φέρεται να αναζητά επίσης να αγοράσει μια ιστορική παμπ στην περιοχή.

Πρόκειται για την προς πώληση παμπ The Checkers Inn, η οποία θα κοστίζει στον Τζόνι Ντεπ 965.500 αγγλικές λίρες αν την αγοράσει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun, ο ηθοποιός πιστεύεται ότι ενημερώθηκε για την πώληση από τον φίλο του και εικονογράφο Ραλφ Στίντμαν, ο οποίος είναι επίσης τακτικός θαμώνας στην παμπ The Checkers Inn. «Ο Ντεπ λατρεύει την παμπ» είπε.

«Ο Τζόνι λατρεύει την ιστορία και έχει πει στο παρελθόν ότι θέλει να αγοράσει μια παμπ. Είναι ακριβώς στην καρδιά της αγγλικής υπαίθρου και είναι ακριβώς στον δρόμο προς την κατοικία του» εξήγησε.

Ο Ντεπ μίλησε για την αγάπη του για το νέο του σπίτι στη Βρετανία νωρίτερα αυτό το μήνα και διευκρίνισε πώς εκτιμά την πιο ήσυχη ατμόσφαιρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς ταιριάζει στην «συνεσταλμένη» προσωπικότητά του.

