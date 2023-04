Παράξενα

Τρίπολη: Έσκαβε στην αυλή του σπιτιού του και βρήκε χειροβομβίδα!

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας την χειροβομβίδα έχει παραλάβει ο Στρατός.

Εικόνα αρχείου

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης 12 Απριλίου στην Τρίπολη καθώς ένας άντρας που έσκαβε στην αυλή του και βρήκε χειροβομβίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του arcadiaportal.gr, ένοικος σπιτιού στην οδό Ερυθρού Σταυρού έκανε εργασίες στην αυλή του σπιτιού του και σκάβοντας βρήκε μία σκουριασμένη χειροβομβίδα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τρίπολης, Πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τρίπολης. Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας την χειροβομβίδα έχει παραλάβει ο Στρατός.

