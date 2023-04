Υγεία - Περιβάλλον

ΕΚΑΒ: Παραδόθηκαν 6 νέα ασθενοφόρα που αγοράστηκαν με δωρεές για την ενίσχυση του ΕΣΥ

Πρόκειται για τα έξι από τα 17 ασθενοφόρα που αγοράστηκαν από το υπουργείο Οικονομικών, συνολικής αξίας 430.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή παράδοσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) των πρώτων 6 από τα συνολικά 17 ασθενοφόρα, που αγοράστηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών με χρήματα τα οποία συγκεντρώθηκαν στον ειδικό λογαριασμό για την κατάθεση δωρεών προκειμένου να ενισχυθεί η εθνική προσπάθεια πρόληψης και αντιμετώπισης των συνεπειών του κορονοϊού Covid-19.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ Αθήνας, παρουσία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, του Υπουργού Υγείας κ. Θάνου Πλεύρη, της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας κα. Μίνας Γκάγκα και του Προέδρου του ΕΚΑΒ κ. Νίκου Παπαευσταθίου.

Τόσο τα 6 νέα ασθενοφόρα, συνολικής αξίας 430.00 ευρώ, τα οποία παραδόθηκαν σήμερα, όσο και τα υπόλοιπα 11, που αναμένεται να παραδοθούν μέσα στους αμέσως επόμενους μήνες, αγοράστηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που διαβίβασε το ΕΚΑΒ και θα καλύψουν ανάγκες του ΕΚΑΒ σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, σε καθεμία από τις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας θα διατεθούν δύο ασθενοφόρα, ενώ οι τρεις μεγαλύτερες ΥΠΕ – Αττικής, Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και Μακεδονίας – θα λάβουν από τρία ασθενοφόρα η καθεμία.

Το συνολικό ποσό που διατέθηκε για την εν λόγω δράση από τον ειδικό λογαριασμό Covid-19 ανέρχεται σε 1.230.000 ευρώ.

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε:

«Την άνοιξη του 2020, με εντολή του Υπουργείου Οικονομικών, ανοίχθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος ο ειδικός λογαριασμός για την κατάθεση δωρεών προκειμένου να ενισχυθεί η εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης του κορονοϊού.

Λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις αυξημένες ανάγκες του ΕΚΑΒ σε ολόκληρη την επικράτεια, εξαιτίας της πανδημίας, το Υπουργείο Οικονομικών διέθεσε 1.230.000 ευρώ για την προμήθεια 17 ασθενοφόρων οχημάτων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που μας διαβίβασε το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

Σήμερα, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, βρισκόμαστε εδώ για να παραδώσουμε στο Υπουργείο Υγείας τα πρώτα έξι ασθενοφόρα, συνολικής αξίας 430.000 ευρώ. Οχήματα τα οποία πρόκειται να ενισχύσουν τον στόλο του ΕΚΑΒ και να διευκολύνουν περαιτέρω την παροχή άμεσης, αξιόπιστης ιατρικής βοήθειας.

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας επιτελεί έργο ιδιαίτερων απαιτήσεων, με εξαιρετική προστιθέμενη αξία. Έργο το οποίο, χάρη στις δωρεές πολιτών και επιχειρήσεων, ενισχύεται αποτελεσματικά στο σύνολο των επτά Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας.

Όλοι μαζί, Κράτος, πολίτες και επιχειρήσεις, αντιμετωπίσαμε τα προηγούμενα χρόνια αποτελεσματικά τις πολλαπλές, εξωγενείς προκλήσεις, με ενότητα και αυτοπεποίθηση.

Γι’ αυτό μπορούμε και προχωράμε μπροστά, με προοπτική, για μια πιο παραγωγική, πιο ευημερούσα, πιο ισχυρή Ελλάδα!».

Ο Υπουργός Υγείας κ. Θανος Πλεύρης δήλωσε:

«Σήμερα είναι μία σημαντική ημέρα για το ΕΚΑΒ καθώς ενισχύεται με επιπλέον ασθενοφόρα όπως όλο αυτό το διάστημα έχουμε προσπαθήσει από πόρους και δωρεές να ενισχύσουμε υλικοτεχνικά τους διασώστες του ΕΚΑΒ που καθημερινά δίνουν τη μάχη. Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα καθώς μέσα από αυτή τη διαδικασία οι πόροι των Ελλήνων πολιτών που έδειξαν ευαισθησία για την αντιμετώπιση της πανδημίας ενισχύουν το ΕΣΥ. Σήμερα είμαστε σε θέση σε αυτούς τους ανθρώπους που καθημερινά δίνουν τον αγώνα τους στο ΕΚΑΒ να τους παρέχουμε σύγχρονα ασθενοφόρα που θα διατεθούν στις αντίστοιχες ΥΠΕ για να είναι πιο εύκολο το σημαντικό τους έργο υπέρ των πολιτών».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κα Μίνα Γκάγκα δήλωσε:

«Ευχαριστούμε παρά πολύ τους Έλληνες πολίτες και το Υπουργείο Οικονομικών για τη δωρεά στο ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. «Πολιτεία» είμαστε όλοι και ο καθένας είναι σημαντικό να προσφέρει στο μέτρο που μπορεί.

Τον τελευταίο χρόνο το ΕΚΑΒ έχει ενισχυθεί επίσης πάρα πολύ όχι μόνο από το Υπουργείο Οικονομικών και τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας αλλά και από δωρεές της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, του Ιδρύματος Ευγενίδου και από το Ίδρυμα «ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ». Τα πρώτα λεπτά είναι καθοριστικά και πραγματικά σώζουν ζωές. Συνεπώς, είναι κομβικής σημασίας να έχουμε τον στόλο αλλά και το απαραίτητο προσωπικό- και εδώ μας βοηθάει το Υπουργείο Εσωτερικών με τις θέσεις όλου του υγειονομικού προσωπικού που εγκρίνει. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους, τους Έλληνες πολίτες, το Υπουργείο Οικονομικών και Εσωτερικών, τους δωρητές και βέβαια το προσωπικό του ΕΚΑΒ».

Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ κ. Νίκος Παπαευσταθίου δήλωσε: «Είναι σημαντική ημέρα για το ΕΚΑΒ και ευχαριστώ τους Έλληνες πολίτες και τα ελληνικά νοικοκυριά που, από το υστέρημά τους, μπόρεσαν να προμηθεύσουν το ΕΚΑΒ με αυτά τα σύγχρονα ασθενοφόρα. Θέλω να ευχαριστήσω και τις πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων Υγείας και Οικονομικών γιατί αφουγκράστηκαν το πρόβλημα του ΕΚΑΒ σε ότι αφορά την ενίσχυση του εξοπλισμού. Θέλω να διαβεβαιώσω όλους, ότι αυτά τα ασθενοφόρα μαζί με όλο τον υπόλοιπο στόλο του ΕΚΑΒ, θα βρίσκονται πάντοτε στο πλευρό των συμπολιτών μας που χρήζουν παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας. Διαβεβαιώνω όλες και όλους πως οι διασώστες, οι νοσηλευτές και οι γιατροί του ΕΚΑΒ, προασπίζοντας το κοινωνικό αγαθό της δημόσιας δωρεάν υγείας, συνεχίζουν 24 ώρες το 24ωρο, να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας».

