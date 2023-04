Life

“The 2Night Show”: Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα με εκλεκτούς καλεσμένους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους λαμπερούς καλεσμένους θα υποδεχθεί στο πλατό ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

Τη Δευτέρα του Πάσχα στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Μαρία Κορινθίου. Η πολυτάλαντη ηθοποιός, φανερά αδυνατισμένη, θυμάται τη στιγμή που έπαθε «σοκ» όταν ανέβηκε στη ζυγαριά, εξηγεί για ποιο λόγο η «τοξικότητα» προσθέτει κιλά και περιγράφει πώς κατάφερε να τα ξεφορτωθεί. Ποια είναι η εμπειρία της από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1; Θα έκανε πρωινή εκπομπή με τον σύζυγό της, Γιάννη Αϊβάζη;

Έχει δεχθεί «χέρι βοηθείας», στα 20 χρόνια της πορεία της; Επίσης, μιλάει για τον ρόλο της ως μητέρα, για την επιθυμία της μικρής Ισμήνης να ακολουθήσει τα βήματα των γονιών της, ενώ αποκαλύπτει το συγγραφικό της ταλέντο, με το μυθιστόρημα που ετοιμάζει. Τέλος, ανακοινώνει πως η θρυλική παράσταση «Τζόρνταν» θα ανέβει στα ελληνικά, στο αγγλικό θέατρο που φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά.

Στην παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και η Ελίνα Παπίλα. Η επιτυχημένη ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια μιλάει για τη «μεταγραφή» της στον ΑΝΤ1, για τη νέα εκπομπή του Σαββατοκύριακου, «Είμαστε Μαζί», καθώς και για τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, που απαρτίζουν την τηλεοπτική της ομάδα. Πώς αντιδρά στη «σκληρή επίθεση», που δέχτηκε και τι απαντά σε όσους βιάστηκαν να την κρίνουν; Πότε μίλησαν, τελευταία φορά, με τον Γιώργο Καρτελιά; Επίσης, περιγράφει τη γλυκιά σχέση που έχει δημιουργηθεί με τον νέο ραδιοφωνικό της «παρτενέρ», Θανάση Πασσά και μεταξύ άλλων δηλώνει «ανεπηρέαστη», όταν θέτει κάποιο στόχο στη ζωή της. Άραγε ο δυναμικός της χαρακτήρας, θα την βοηθήσει να αντιμετωπίσει και όλες τις παιχνιδιάρικες «προκλήσεις» του Γρηγόρη;

Τη Δευτέρα του Πάσχα, ο Γρηγόρης υποδέχεται στο «The 2Night Show» και τον Λάμπη Τσιριγωτάκη. Ο καταξιωμένος «βετεράνος» δημοσιογράφος, συγγραφέας και ανταποκριτής στο Λονδίνο, ξεφυλλίζει τις σελίδες του βιβλίου του, «Αναμνήσεις Ζωής», και περιγράφει στιγμές από τις «επικίνδυνες αποστολές» που έζησε, ενώ αναφέρεται και στα σημαντικά πρόσωπα, που συνάντησε στη μακρόχρονη πορεία του. Πότε μια «επιπολαιότητά» του τον οδήγησε στη «φωλιά» του ΙΡΑ, για ανάκριση; Πώς κατάφερε να «ξετρυπώσει» τον Τζον Λένον όταν οι Beatles επισκέφθηκαν την Ελλάδα και πώς κατέληξε να συζητάει μαζί τους, ενώ έκαναν μπάνιο σε μία λίμνη έξω από την Αράχωβα; Μεταξύ άλλων, περιγράφει τη συνάντησή του με τον «Έλληνα φιλόσοφο», Νέλσον Μαντέλα, τον Δαλάι Λάμα, τη «σιδηρά κυρία» Μάργκαρετ Θάτσερ, τον φιλέλληνα Ούλωφ Πάλμε, ενώ αποκαλύπτει τον έρωτα του Πίτερ Ουστίνοφ για τη Μελίνα Μερκούρη. Επίσης, αναφέρεται στην «προφητική» διαπίστωση που έκανε πριν χρόνια, όταν είδε τον Κάρολο και τη Νταϊάνα, στη φάρμα τους. Τέλος, μιλάει για την επίσκεψή του στην Ιαπωνία, στην οδό Ερμού της Γιοκοχάμα, αλλά και για το ελληνικό στοιχείο που είναι διάσπαρτο, στη χώρα του «Ανατέλλοντος Ηλίου».



ΤΡΙΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Την Τρίτη 18 Απριλίου, στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Δέσποινα Τσούτσα. Η όμορφη ηθοποιός, που ξεχώρισε με το ταλέντο της στη σειρά «Ο Παράδεισος των Kυριών», μιλάει για τα «ατίθασα» παιδικά της χρόνια, για το «μικρόβιο» της υποκριτικής, που είχε από μικρή, αλλά και για τη στήριξη της οικογένειάς της σε κάθε βήμα. Πώς αντέδρασε όταν, για πρώτη φορά, δέχθηκε λεκτική «επίθεση» σε ένα σούπερ μάρκετ, λόγω του «χαρακτήρα» της, στη σειρά «Ήλιος»;

Πώς καταφέρνουν και συνυπάρχουν τόσες πολλές γυναίκες, χωρίς ανταγωνισμό, σε έναν «Παράδεισο»; Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη γιαγιά της στη Λάρισα, ο Γρηγόρης προσπαθεί να πείσει τη γιαγιά ότι δεν της κάνει φάρσα και ότι είναι μαζί με την εγγονή της. Τέλος, τσουγκρίζει τα πασχαλινά αυγά και φοράει τα ακουστικά για το αγαπημένο της παιχνίδι. Θα καταφέρει, άραγε, να μαντέψει τι της λέει ο Γρηγόρης… μασουλώντας;





Στην παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και η Χριστίνα Καμενίτσα. Η γυμνάστρια και πρωταθλήτρια ΜΜΑ, μιλάει για το πιο «σκληρό» άθλημα του κόσμου, για τις ζόρικες στιγμές που έχει ζήσει στο «κλουβί», αλλά και για την καθημερινότητά της. Γιατί η μητέρα της, στον πρώτο αγώνα που έπαιξε, πρόσφερε κουλουράκια στην αντίπαλό της; Για ποιο λόγο ασχολήθηκε με την προπονητική σε γυναίκες; Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο διαιτητής, στη ζωή και την ασφάλεια των αθλητών ΜΜΑ; Επίσης, περιγράφει τον «κόντρα ρόλο» που ανακαλύπτουν όσοι την γνωρίζουν... χωρίς «γάντια» και εξηγεί γιατί επιλέγει να λύνει τις διαφορές της, μόνο εντός ρινγκ. Τέλος, μιλάει για τον σοβαρό τραυματισμό που την κράτησε μακριά από τους διεθνείς αγώνες, για τη μεγάλη αγάπη που δέχεται, καθημερινά, ως προπονήτρια μικρών παιδιών, αλλά και για τον συναθλητή της στο Ζιου Ζιτσου... Σάκη Ρουβά.





Το βράδυ της Τρίτης, ο Γρηγόρης υποδέχεται στο «The 2Night Show» και τον Στέλιο Κουδουνάρη. Ο αγαπημένος σχεδιαστής μόδας και κριτής του «My Style Rocks», μιλάει για την τηλεόραση, που τον γοητεύει και για την εμπειρία του, που τον έχει κάνει να μην παίρνει πια τόσο προσωπικά τα σχόλια και τις αντιδράσεις του κοινού. Γιατί έχει φάει «τσαντιά» από τηλεθεάτρια; Γιατί δεν άφηνε τη μαμά του να φύγει από το σπίτι αν δεν του άρεσαν τα ρούχα της; Γιατί η δημιουργία ρούχων είναι ακριβό σπορ; Ποια στοιχεία ξεχωρίζουν τις δικές του συλλογές; Πώς από Στελάκος έγινε Στέλιος και πόσο ρόλο έπαιξε η μετακόμιση από την Καισαριανή στο Κολωνάκι; Γιατί το επίθετό του ήταν το μεγαλύτερό του πρόβλημα, όταν ήταν μικρός και πώς κατάφερε ο πατέρας του να τον κάνει να το αγαπήσει; Τέλος, αναφέρεται στο «My Style Rocks» και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια, για να ανταπεξέλθουν σε ένα βαρύ καθημερινό πρόγραμμα.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 23:30



Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

“Ο Άλλος Άνθρωπος”: έστειλαν τη δημοτική αστυνομία στην κοινωνική κουζίνα

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: Οι εκλογές στις 21 Μαΐου θα είναι δημοψήφισμα πολιτικής σταθερότητας

Τρίπολη: Έσκαβε στην αυλή του σπιτιού του και βρήκε χειροβομβίδα!