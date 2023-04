Υγεία - Περιβάλλον

Τραγωδία στα Τέμπη: Ο 20χρονος Γεράσιμος παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ για 43η ημέρα

Ο Γεράσιμος είναι ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας Intercity62 που το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, συγκρούστηκε με το εμπορικό τρένο στα Τέμπη.



Με την ελπίδα να τελειώσει ο εφιάλτης, και ο Γεράσιμος να βγει νικητής από τη μάχη που δίνει στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λάρισας, ζει η οικογένειά του στον Βόλο, η οποία διανύει τον δικό της Γολγοθά και προσμένει στο «θαύμα» της Ανάστασης...

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο 20χρονος φοιτητής που τραυματίστηκε βαριά στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο, και πλέον οι προσπάθειες των γιατρών επικεντρώνονται στην εγκεφαλική του λειτουργία. Συγκεκριμένα, τις τελευταίες ημέρες η ιατρική ομάδα που τον παρακολουθεί φέρεται να διεξάγει συστηματικά τεστ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και πότε θα μπορέσουν να τον «ξυπνήσουν» από το τεχνητό κώμα.

Ο Γεράσιμος είναι ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας Intercity62 που το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, συγκρούστηκε με το εμπορικό τρένο στα Τέμπη. Υπέστη βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις, και υποβλήθηκε σε λεπτές χειρουργικές επεμβάσεις με σκοπό να αποσυμπιεστεί το κεφάλι του μετά το σοβαρό τραυματισμό του από τη σφοδρότατη σύγκρουση. Έχει συμπληρώσει ήδη 43 ημέρες διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, και κάθε μέρα που περνάει κορυφώνεται η αγωνία για την πορεία της υγείας του.

