“Qatar Gate” - Δημητρακόπουλος: Η Εύα Καϊλή αποφυλακίζεται με το κεφάλι ψηλά

Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής ήταν η μόνη που παρέμενε στη φυλακή για την υπόθεση του Qatargate μετά και την χθεσινή αποφυλάκιση, με τον ίδιο τρόπο, του Μαρκ Ταραμπέλα.



Η Εύα Καϊλή αποφυλακίζεται με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, όπως επιβεβαίωσε και ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής ήταν η μόνη που παρέμενε στη φυλακή για την υπόθεση του Qatargate μετά και την χθεσινή αποφυλάκιση, με τον ίδιο τρόπο, του Μαρκ Ταραμπέλα.

Ο Έλληνας συνήγορός της Μιχάλης Δημητρακόπουλος σχολιάζοντας την απόφαση της βελγικής δικαιοσύνης ανέφερε:

«Η Εύα Καϊλή αποφυλακίζεται με το κεφάλι ψηλά και με αξιοπρέπεια. Δεν ομολόγησε εγκλήματα που δεν έχει διαπράξει, θα παλέψει για την αθωότητά της μέχρι τέλους», επισήμανε ο Έλληνας συνήγορός της.

Χθες σε συνέντευξή του στο Euronews ο Βέλγος δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Σβεν Μαρί, επέμεινε στην αθωότητά της και ανέφερε ότι μαζί με τον Έλληνα δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, θα ζητήσουν την αποφυλάκισή της χωρίς περιορισμούς.

«Η κ. Καϊλή έχει ανακριθεί εδώ και δύο εβδομάδες για παραπάνω από 15 ώρες. Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις και σε όλες τις κατηγορίες των ανακριτών», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σβεν Μαρί.'

«Περιπτώσεις όπως της κ. Καϊλή θεωρούνται τρόπαιο ή σύμβολο, όπως στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου όπου ένας ποδοσφαιριστής σηκώνει το Κύπελλο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δικηγόρος και στην συνέχεια επισημαίνει «μου κάνει εντύπωση που ένας δολοφόνος που σκοτώνει κάποιον με έξι σφαίρες στο κεφάλι, αποφυλακίζεται ύστερα από τέσσερις μήνες ενώ η κ. Καϊλή, μετά από τέσσερις μήνες, δεν έχει αποφυλακιστεί».

«Η κ. Καϊλή δεν πρόκειται να δραπετεύσει στην Ελλάδα και να μην επιστρέψει. Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ Ελλάδας και Βελγίου υπάρχει συμφωνία έκδοσης. Η κ. Καϊλή δεν ξέρει πώς να εξαφανίσει τα λεγόμενα στοιχεία, δεν ξέρει πώς να έρθει σε επαφή με άλλους ανθρώπους που μπορεί να την έχουν κατηγορήσει, όπως για παράδειγμα με τον κ. Παντσέρι».

Τέλος, ο Σβεν Μαρί υποστήριξε ότι «η κ. Καϊλή, σε αυτό το σημείο, έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οπότε δεν ξέρει πώς να ξαναρχίσει, δεν ξέρει αν υπάρχουν εγκλήματα ή αδικήματα που έχει διαπράξει, δεν ξέρει πώς να ξεκινήσει από την αρχή. Έτσι, σήμερα, θα ήταν απόλυτη θλίψη αν παραμείνει στη φυλακή».

