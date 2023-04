Οικονομία

Πάσχα - Μαγαζιά: το εορταστικό ωράριο για Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο

Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα τις τελευταίες δύο ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας

Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η αγορά, καθώς πλησιάζουμε το Πάσχα.

Το εορταστικό ωράριο καταστημάτων για τη Μεγάλη Εβδομάδα έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από τις 6 Απριλίου.

Όπως έχει ανακοινώσει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για τις τελευταίες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και τις επόμενες ημέρες, έχει ως εξής:

Μεγάλη Παρασκευή (14/4/2023): 13:00 - 19:00

Μεγάλο Σάββατο (15/4/2023): 09:00 – 15:00

Κυριακή του Πάσχα (16/4/2023): Αργία

Δευτέρα του Πάσχα (17/4/2023): Αργία

Το πασχαλινό ωράριο των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, το πασχαλινό ωράριο στην Θεσσαλονίκη, για το ίδιο διάστημα, είναι το εξής:

Μεγάλη Παρασκευή (14/4/2023): 13:00 - 19:00

Μεγάλο Σάββατο (15/4/2023): 10:00 – 16:00

Κυριακή του Πάσχα (16/4/2023): Αργία

Δευτέρα του Πάσχα (17/4/2023): Αργία