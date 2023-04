Πολιτική

Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής για Κασιδιάρη: Δεν έχει βρεθεί κινητό στην κατοχή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής για τον κρατούμενο Ηλία Κασιδιάρη.

Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής εξέδωσε ανακοίνωση όπου, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι δεν έχει βρεθεί ποτέ κινητό τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή στην κατοχή του κρατούμενου Ηλία Κασιδιάρη, ενώ υπογραμμίζει ότι η τηλεφωνική του επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω του κοινόχρηστου καρτοτηλεφώνου.

Παράλληλα στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι στις 20/4 θα συνεδριάσει το Πειθαρχικό Συμβούλιο των φυλακών Δομοκού, σχετικά με τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Κασιδιάρης δραστηριοποιείται στα κοινωνικά δίκτυα μέσω του κοινόχρηστου καρτοτηλεφώνου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Σχετικά με δημοσιεύματα, στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό Τύπο, σύμφωνα με τα οποία ο κρατούμενος Ηλίας Κασιδιάρης του Παναγιώτη φέρεται να δραστηριοποιείται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω κοινόχρηστου καρτοτηλεφώνου του Σωφρονιστικού Καταστήματος στο οποίο κρατείται, επισημαίνονται τα εξής:

-Για την αξιολόγηση και εξέταση όσων αναφέρονται έχει συγκληθεί, κατόπιν σχετικών εντολών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Καταστήματος, το οποίο θα συνεδριάσει στις 20 Απρίλιου 2023. Συνεδρίαση που δεν θα γίνει για πρώτη φορά, καθώς το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Καταστήματος έχει συνέλθει και στο παρελθόν για το ίδιο θέμα.

Σημειώνεται ότι σε τακτικούς ελέγχους και έρευνες που διενεργούνται στο Σωφρονιστικό Κατάστημα στο οποίο κρατείται, δεν έχει βρεθεί στην κατοχή του ποτέ συσκευή κινητού τηλεφώνου ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή και η τηλεφωνική του επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω του κοινόχρηστου καρτοτηλεφώνου.

Συμφώνα με το άρθρου 53 του Σωφρονιστικού Κώδικα, ο ανωτέρω κρατούμενος όπως και οι υπόλοιποι κρατούμενοι, έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί μόνο με τα πρόσωπα για τα οποία έχει άδεια επίσκεψης, δηλαδή συγγενείς μέχρι τετάρτου βαθμού και με τους δικηγόρους τους οποίους έχει δηλώσει ως νομικούς εκπροσώπους και προβλέπεται να έχει τηλεφωνικές συνομιλίες μαζί τους.

Τα αρμόδια όργανα του Σωφρονιστικού Καταστήματος επιλαμβάνονται αδιαλείπτως του αναγκαίου ελέγχου για την τήρηση των όρων τηλεφωνικής επικοινωνίας του, χωρίς να έχει μέχρι σήμερα διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράλειψη ή παραβίαση αυτών. Τα σχετικά δημοσιεύματα, λοιπόν, στερούνται ακρίβειας και βασιμότητας.

Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής μεριμνά για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και προβλεπόμενων διαδικασιών».

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας: Μετά τις εκλογές ενδεχόμενη συζήτηση με την Τουρκία - Εξελίξεις το 2023 για την ΑΟΖ με Αλβανία

Μεγάλη Πέμπτη: Ο Μυστικός Δείπνος και η Σταύρωση

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: Η αποφυλάκιση με “βραχιολάκι” και το παρασκήνιο