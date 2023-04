Αθλητικά

Κολωνάκι - βιασμός ανήλικης: Ελεύθερος με εγγύηση ο τερματοφύλακας

Ελεύθερος, με χρηματική εγγύηση, αφέθηκε ο τερματοφύλακας της ΠΑΕ Βόλος, Μπόρις Κλέιμαν, που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης.

Η εγγύηση για την αποφυλάκισή του ανέρχεται σε 20.000 ευρώ.

Ο τερματοφύλακας συνελήφθη τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης στο Κολωνάκι καθώς φέρεται να βίασε μία ανήλικη κοπέλα από το Βέλγιο, η οποία ταξίδεψε στην Ελλάδα στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.

Το περιστατικό συνέβη στις 02:00, σε κατάστημα στην οδό Σκουφά. Μαζί με τον ποδοσφαιριστή προσήχθησαν στο Α.Τ. Συντάγματος και οκτώ Βέλγοι που ήταν παρέα με τη 17χρονη και συνεπλάκησαν με τον ποδοσφαιριστή. Στην κατοχή ενός 18χρονου Βέλγου βρέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι μήκους 15 εκατοστών. Συνελήφθη και αυτός, αλλά με προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.

Στον αθλητή ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου και προμήθεια-κατοχή ναρκωτικών ουσιών προς ιδία χρήση, καθώς βρέθηκε να έχει στην κατοχή του 1,5 γραμμάριο ηρωίνης.

