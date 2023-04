Life

Πώς βγαίνει η βαφή αυγών από τα χέρια μου;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα tips που θα καθαρίσουν τα χέρια σας από τις βαφές.



Το Πάσχα είναι ωραίο και τα αυγά ακόμα καλύτερα. Αυτό που δεν είναι ωραίο είναι η βαφή αυγών, που δεν εννοεί να βγει από τα χέρια (και στην κατσαρόλα) όσο κι αν τα τρίψεις επίμονα με σφουγγάρια, σύρματα, γυαλόχαρτα και καλέμι.

Αρχικά να σου πούμε πως η χρήση γαντιών θεωρείται απαραίτητη. Ακόμα κι έτσι, υπάρχει περίπτωση να βάψεις τα χέρια σου ακόμα κι αν προσέξεις πολύ. Οπότε, βήμα πρώτο βάζεις ασετόν ή διφασικό ντεμακιγιάζ ματιών που έχει λαδάκι και θα απομακρύνει την βαφή άμεσα.

Μια άλλη λύση είναι ένα μείγμα ελαιόλαδου με ζάχαρη με το οποίο θα τρίψεις και τις επιφάνειες που έχουν λερωθεί. Μια Τρίτη λύση είναι η πάστα μαγειρικής σόδας με λευκό ξίδι που είναι ιδανική και για την κατσαρόλα στην οποία έβαψες τα αυγά.

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας: Μετά τις εκλογές ενδεχόμενη συζήτηση με την Τουρκία - Εξελίξεις το 2023 για την ΑΟΖ με Αλβανία

Μεγάλη Πέμπτη: Ο Μυστικός Δείπνος και η Σταύρωση

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: Η αποφυλάκιση με “βραχιολάκι” και το παρασκήνιο