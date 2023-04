Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Wagner στη λίστα των κυρώσεων της ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας και η στρατιωτική ομάδα μπήκαν στη λίστα των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Συμβούλιο των Υπουργών αποφάσισε σήμερα να προσθέσει την ομάδα Wagner και τo RIA FAN στον κατάλογο των οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα της ΕΕ για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Η σημερινή απόφαση ολοκληρώνει το «πακέτο Wagner» που εγκρίθηκε στις 25 Φεβρουαρίου και υπογραμμίζει τη διεθνή διάσταση και τη σοβαρότητα των δραστηριοτήτων της, καθώς και τον αποσταθεροποιητικό αντίκτυπό της στις χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Η ομάδα Wagner - ήδη υπόκειται σε κυρώσεις της ΕΕ στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Καθεστώτος Κυρώσεων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - είναι μια ιδιωτική στρατιωτική οντότητα με έδρα τη Ρωσία, η οποία ιδρύθηκε το 2014, διευθύνεται από τον Ντμίτρι Ούτκιν και χρηματοδοτείται από τον Γεβγκένι Πριγκόζιν. Η ομάδα Wagner συμμετέχει ενεργά στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και πρωτοστάτησε στις επιθέσεις κατά των ουκρανικών πόλεων Σολεντάρ και Μπαχμούτ.

Το πρακτορείο ειδήσεων RIA FAN είναι μέρος του Patriot Media Group, ενός ρωσικού οργανισμού μέσων ενημέρωσης του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο διευθύνεται από τον Γεβγκένι Πριγκόζιν. Το πρακτορείο ειδήσεων εμπλέκεται σε φιλοκυβερνητική προπαγάνδα και παραπληροφόρηση σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Συνολικά, τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ σε σχέση με ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, εφαρμόζονται πλέον σε συνολικά 1.473 άτομα και 207 οντότητες. Όσοι βρίσκονται στη λίστα των κυρώσεων υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγορεύεται στους πολίτες και στις εταιρείες της ΕΕ να διαθέτουν κεφάλαια σε αυτούς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Εύα Καϊλή: Αποφυλακίζεται τη Μεγάλη Παρασκευή

Κολωνάκι - βιασμός ανήλικης: Η πρώτη ανάρτηση του ποδοσφαιριστή

Μεγάλη Πέμπτη: Ο Μυστικός Δείπνος και η Σταύρωση