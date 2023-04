Κοινωνία

Χαϊδάρι: Ο διαρρήκτης έφυγε με το... αυτοκίνητο του θύματος

Ο δράστης "τρύπωσε" στο σπίτι, ζητώντας κάτι συγκεκριμένο, το οποίο άρπαξε και εν συνεχεία πήρε και το όχημα του θύματος του.

Μέσω της μπαλκονόπορτας του διαμερίσματος, ενός ακινήτου επί της οδού Καποδιστρίου στο Χαϊδάρι, ένας διαρρήκτης κατάφερε να μπει, αργά το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης στο σπίτι του πρώτου ορόφου, όπου μένει ένας 37χρονος.

Ο δράστης ερεύνησε τα δωμάτια του σπιτιού, φαίνεται όμως πως έψαχνε κάτι συγκεκριμένο: κοσμήματα.

Αφού βρήκε τα κοσμήματα -άγνωστης αξίας - που εντόπισε στο σπίτι, έφυγε από αυτό, παίρνοντας όμως και τα κλειδιά του αυτοκινήτου του 37χρονου ιδιοκτήτη.

Βγαίνοντας από το σπίτι, ο διαρρήκτης προφανώς πάτησε τον μηχανισμό του κλειδιού, είδε ποιο ήταν το αυτοκίνητο του 37χρονου και εξαφανίστηκε «σαν κύριος», οδηγώντας το αμάξι του θύματος του.

Ο 37χρονος επέστρεψε στο σπίτι του γύρω στις 23:00 της Μεγάλης Πέμπτης. Όταν αντιλήφθηκε τί είχε συμβεί κάλεσε την Αστυνομία.

Στελέχη της Ασφάλειας που έχουν αναλάβει την υπόθεση, προσπαθούν να βρουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στα ίχνη του κακοποιού.

