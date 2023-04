Πολιτισμός

Μεγάλη Παρασκευή: Αποκαθήλωση σε κλίμα κατάνυξης στους ναούς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πιστοί σε κλίμα κατάνυξης, σιωπηλοί με ένα κερί στο χέρι, γέμισαν τους ναούς.



Κορυφώνεται σήμερα Μεγάλη Παρασκευή το Θείο Δράμα και σε ιδιαίτερα κατανυκτική ατμόσφαιρα τελέστηκε και φέτος στις εκκλησίες όλης της χώρας, η αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου.

Οι πιστοί σε κλίμα κατάνυξης, σιωπηλοί με ένα κερί στο χέρι, γέμισαν τους ναούς.



Η τελετή της Αποκαθήλωσης, γίνεται στις εκκλησίες, το μεσημέρι μαζί με την αναπαράσταση της ταφής.

Οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούν πένθιμα καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στην εκκλησία δεν γίνεται Θεία Λειτουργία. Το πρωί, στον Εσπερινό, γίνεται η Αποκαθήλωση (κατεβαίνει το σώμα του Χριστού από τον Σταυρό) και βγαίνει ο Επιτάφιος. Οι πιστοί προσκυνούν το Ευαγγέλιο πρώτα και τον Επιτάφιο. Ο Επιτάφιος είναι ειδικό ύφασμα, πάνω στο οποίο είναι κεντημένο ή ζωγραφισμένο το άχραντο Σώμα του Χριστού και τα πρόσωπα που φρόντισαν για την Αποκαθήλωση και την Ταφή Του.

Το βράδυ θα γίνει η περιφορά του Επιταφίου την οποία αναμένεται να ακολουθήσουν χιλιάδες πιστοί σε όλη την Ελλάδα στους κατά τόπους Ιερούς Ναούς.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: O αγώνας μου συνεχίζεται (βίντεο)

Ρόδος - Ασέλγεια: Ζωγραφιές 9χρονης για τον πατριό της κινητοποίησαν τις Αρχές

Τροχαίο - Κρήτη: Διασωληνωμένος 30χρονος ντελιβεράς