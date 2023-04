Life

Κατερίνα Γεωργιάδη: Νεκρή σε τροχαίο η εστεμμένη καλλονή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της 35χρονης, η οποία έχασε την ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.



Ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση για τον θάνατο της Κατερίνας Γεωργιάδη, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.



Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso, η 35χρονη βρισκόταν το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης με το όχημά της στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα και συγκεκριμένα στον Ασπρόπυργο, κοντά στη Χαλυβουργική. Τότε συνέβη το δυστύχημα, κάτω από συνθήκες που ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές.

Στο σημείο επικράτησε πανικός και λίγα λεπτά αργότερα έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, που απεγκλώβισαν την Κατερίνα Γεωργιάδη από τη θέση του οδηγού χωρίς να έχει τις αισθήσεις της. Αμέσως την μετέφεραν στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο του Πειραιά, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η Κατερίνα Γεωργιάδη το 2010 είχε στεφθεί Mις Πελοποννησιακός Τουρισμός.

Ήταν κόρη του Κώστα Γεωργιάδη, ενός από τους πιο γνωστούς και παλιούς εμπόρους της Κορίνθου, που διατηρούσε κατάστημα ανδρικών ενδυμάτων στην Κολιάτσου. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον περίγυρό του. Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός πως ο επιχειρηματίας είχε φύγει από τη ζωή τον Μάιο του 2018 και πέντε χρόνια αργότερα τον ακολούθησε η κόρη του.

Η Κατερίνα Γεωργιάδη ήταν αγαπητή στον χώρο της μόδας. Επισκεπτόταν συχνά την οικογένειά της στην Κόρινθο και μάλιστα, πολλές φορές, συμμετείχε σε ραδιοφωνικές εκπομπές τοπικών μέσων.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη Παρασκευή: Αποκαθήλωση σε κλίμα κατάνυξης στους ναούς (εικόνες)

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: O αγώνας μου συνεχίζεται (βίντεο)

Ρόδος - Ασέλγεια: Ζωγραφιές 9χρονης για τον πατριό της κινητοποίησαν τις Αρχές