Κοινωνία

Τροχαίο – Άλιμος: Μοτοσικλετιστής ανασύρθηκε νεκρός από το αυτοκίνητο που τον χτύπησε (εικόνες)

Δραματικές εικόνες από το σημείο του θανατηφόρου τροχαίο στον Άλιμο.

Απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε στον Άλιμο, όπου μία μηχανή συγκρούστηκε με όχημα που παραβίασε STOP, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Ο νεαρός οδηγός μηχανής ανασύρθηκε νεκρός από τους πυροσβέστες μέσα από την καμπίνα του Smart με το οποίο είχε συγκρουστεί! Το φοβερό τροχαίο έγινε στη συμβολή της λεωφόρου Καλαμακίου με την οδό Νίκης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η μοτοσυκλέτα ανέβαινε με ταχύτητα την Καλαμακίου, όταν ξαφνικά βγήκε από τη Νίκης, ένα Smart το οποίο παραβίασε το STOP. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη.

Ο οδηγός της μηχανής εκτινάχτηκε και κατέληξε μέσα στην καμπίνα του SMART το οποίο τούμπαρε. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και οχήματα της Πυροσβεστικής.

Πραγματοποιήθηκε #απεγκλωβισμός τραυματισμένου άνδρα από Ι.Χ. όχημα συνεπεία τροχαίου και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, επί της Λ. Καλαμακίου στον Άλιμο Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 11, 2023

Oι πυροσβέστες ανέσυραν από το αυτοκίνητο το άψυχο σώμα του νεαρού μοτοσυκλετιστή το οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η τραγωδία κορυφώθηκε όταν έφτασαν στον τόπο του τροχαίου οι γονείς του νεαρού που μένουν στην περιοχή. Ο οδηγός του SMART, μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Στη συγκεκριμένη διασταύρωση έχουν γίνει πολλά τροχαία, λόγω της παραβίασης του STOP.

