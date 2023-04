Life

O Κυριάκος Μητσοτάκης στον Επιτάφιο της Ευαγγελιστρίας στην Τήνο (εικόνες)

Στην Τήνο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός ο οποίος συνοδευόμενος από τη σύζυγό του παρακολούθησε την Ακολουθία και Περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας.

Μεγάλη Παρασκευή, η κορύφωση του Θείου Δράματος, η ημέρα του απόλυτου πένθους για την Ορθοδοξία. Το Θείο Δράμα των Παθών του Χριστού κορυφώθηκε με την περιφορά του Επιταφίου σε ναούς ανά την Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε την Τήνο, για να περάσει με την οικογένειά του τις ημέρες του Πάσχα.

Το βράδυ ο κ. Μητσοτάκης παρακολούθησε την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Τήνου. Από τις πιο συγκινητικές στιγμές στο νησί είναι όταν οι πέντε επιτάφιοι συναντώνται στην πλατεία της Παντάνασσας.

Αύριο, Μεγάλο Σάββατο ο πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη Θεια Λειτουργία στην Παναγία της Τήνου και στη συνέχεια θα στείλει το Πασχαλινό του μήνυμα σε όλη την Ελλάδα.

