Μαγειρίτσα παριανή από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Αγαπημένη Παριανή μαγειρίτσα παραδοσιακή, όπως τη φτιάχνουν στο νησί της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου.



Η καλύτερη πασχαλινή συνταγή, με όλα τα μυστικά επιτυχίας! Μαγειρίτσα παριανή που αξίζει να φτιάξετε φέτος το Πάσχα.

Υλικά



Για τη παριανή μαγειρίτσα

1 συκωταριά από μικρό αρνί

1 αντεριά από μικρό αρνί

2 μαρούλια

2 ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα

2 ματσ. φρέσκα κρεμμυδάκια (μικρά) με τα φύλλα τους ψιλοκομμένα

1 ματσ. άνηθο

1/2 φλ. ρύζι καρολίνα

1/4 φλ. ελαιόλαδο

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1 λεμόνι

Για το αυγολέμονο

2 αυγά

1 λεμόνι

Για τη μαγειρίτσα

Καθαρίζουμε πρώτα τα εντεράκια, γυρνώντας τα μέσα έξω µε ένα στυλό ή µολύβι.

Τα ξεπλένουμε και τα βάζουμε σε µπολ.

Στύβουμε 1 λεμόνι για την μαγειρίτσα παριανή και ρίχνουμε λίγο αλάτι.

Τα αφήνουμε στο ψυγείο για λίγες ώρες, μέχρι να ασπρίσουν. Μπορούμε να το κάνουμε και µία μέρα πριν.

Έπειτα τα ξεπλένουμε καλά και πιάνοντας 2-3 έντερα τα πλέκουμε σε λεπτή κοτσίδα.

Τα ζεματάμε για λίγα λεπτά σε βραστό νερό και τα στραγγίζουμε.

Αφού κρυώσουν, τα κόβουμε με μαχαίρι σε πολύ ψιλά κοµµάτια.

Καθαρίζουμε τη συκωταριά και τη ζεματάμε σε νερό που βράζει για λίγα λεπτά.

Τη στραγγίζουμε και την αφήνουμε να κρυώσει.

Την ψιλοκόβουμε σε πολύ μικρά κοµµάτια.



Χοντροκόβουµε τα μαρούλια και τα ζεματάμε για 2-3 λεπτά σε βραστό νερό. Τα στραγγίζουμε.

Σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και προσθέτουμε τα κρεµµύδια.

Τα αφήνουμε να μαλακώσουν σε μέτρια φωτιά για 6-8 λεπτά να γίνουν διάφανα.

Προσθέτουμε τα φρέσκα κρεµµυδάκια την ψιλοκοµµένη συκωταριά και τα ψιλοκοµµένα εντεράκια. Ανακατεύουµε καλά.

Καλύπτουμε τα υλικά µε νερό και σκεπάζουμε την κατσαρόλα. Αφήνουμε να σιγοβράζει για 25-30 λεπτά.

Στη συνέχεια προσθέτουμε το ρύζι, τα μαρούλια, το αλάτι και το πιπέρι.

Σιγοβράζουμε 15 λεπτά. Στον τελευταίο βρασμό προσθέτουμε μπόλικο άνηθο.



Για το αυγολέμονο

Χτυπάμε τα αυγά µε το λεμόνι και αραιώνουμε µε ζωμό από το φαγητό.

Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και περιχύνουμε τη μαγειρίτσα µε το αυγολέμονο.

Την αφήνουμε για 10΄ πάνω στο σβησμένο µάτι της κουζίνας.

Μυστικά επιτυχίας

Αφήνοντας τα καθαρισμένα αντεράκια σε αλάτι και λεμόνι για μερικές ώρες, ασπρίζουνε και γίνονται κρουστά. Τα πλέκουμε κοτσίδα και τα τεμαχίζουμε για να ψιλοκόβονται εύκολα.

Την προετοιμασία της μαγειρίτσας μπορούμε να την κάνουμε 2-3 μέρες πριν και να τα φυλάξουμε στην κατάψυξη.

Για να γίνει η τέλεια μαγειρίτσα, πρέπει να διαλέξουμε εντεράκια από μικρό αρνί ή κατσίκι και αυτό γιατί τρέφονται μόνο με γάλα και δεν βγάζουν βαριά μυρωδιά.

Ζεματάμε τα εντεράκια και την συκωταριά, αφού τα καθαρίσουμε για να φύγει η έντονη μυρωδιά αλλά και για να μπορούμε να τα ψιλοκόψουμε, αλλιώς μας γλιστράνε.

Το ψιλοκομμένο ξερό κρεμμύδι χυλώνει τη μαγειρίτσα.

Κάνουμε το αυγολέμονο πάντα την τελευταία στιγμή για να μη χρειαστεί να ξαναζεστάνουμε και μας ψηθεί το αυγό.