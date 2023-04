Αθλητικά

ΝΒΑ: Τα ζευγάρια των play offs

Οι δύο ομάδες που κατέλαβαν τις δύο τελευταίες θέσεις των playoffs. Αναλυτικά τα ζευγάρια.



Τα play-in σε Ανατολή και Δύση με Μαϊάμι Χιτ και Μινεσότα Τίμπεργουλβς να καταλαμβάνουν τις δύο τελευταίες θέσεις των playoffs του NBA.

Τα 8 ζευγάρια των NBA playoffs 2023:

Ανατολή

Μιλγουόκι Μπακς (1) - Μαϊάμι Χιτ (8)

Μπόστον Σέλτικς (2) - Ατλάντα Χοκς (7)

Φιλαντέλφεια 76ερς (3) - Μπρούκλιν Νετς (6)

Κλίβελαντ Καβαλίερς (4) - Νιου Γιορκ Νικς (5)

Δύση

Ντένβερ Νάγκετς (1) - Μινεσότα Τίμπεργουλβς (8)

Μέμφις Γκρίζλις (2) - Λ.Α Λέικερς (7)

Σακραμέντο Κινγκς (3) - Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (6)

Φοίνιξ Σανς (4) - Λ.Α Κλίπερς (5)