Πάσχα: Πέθανε σε σούπερ μάρκετ ενώ ψώνιζε για το γιορτινό τραπέζι

Ανείπωτη τραγωδία στα Τρίκαλα. Ο άτυχος άνδρας κατέρρευσε ενώ έκανε τα ψώνια του για το πασχαλινό τραπέζι.

Μια θλιβερή είδηση έρχεται από τα Τρίκαλα, καθώς ένας ηλικιωμένος άντρας το Μεγάλο Σάββατο άφησε την τελευταία του πνοή σε σούπερ μάρκετ της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν όταν ο 90χρονος κάνοντας τα ψώνια του, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον ηλικιωμένο στο Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή.

Πηγή: trikalanews.gr

