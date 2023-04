Life

Η Ελζά Ζίλμπερσταϊν θα ενσαρκώσει τη Σιμόν ντε Μποβουάρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ταινία θα περιστρέφεται γύρω από το παθιασμένο υπερατλαντικό ειδύλλιο μεταξύ της ντε Μποβουάρ και του βραβευμένου με Πούλιτζερ συγγραφέα Νέλσον Όλγκριν.

Η Ελζά Ζίλμπερσταϊν θα ενσαρκώσει τη Σιμόν ντε Μποβουάρ, τη Γαλλίδα φεμινίστρια συγγραφέα, σε ταινία μεγάλου μήκους.

Το σενάριο θα υπογράψει ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφου, Κρίστοφερ Χάμπτον και η σκηνοθεσία θα είναι της Αν Φοντέν.

Η Sonia Films της Ζίλμπερσταϊν θα είναι παραγωγός της ταινίας μαζί με τη Cine@ του Φιλίπε Καρκασόν και τη Master Movie, των Μάρκο και Λόλα Πακιόνι.

Η ταινία θα περιστρέφεται γύρω από το παθιασμένο υπερατλαντικό ειδύλλιο μεταξύ της ντε Μποβουάρ και του βραβευμένου με Πούλιτζερ συγγραφέα Νέλσον Όλγκριν, σύμφωνα με το Variety.

H Ελζά Ζίλμπερσταϊν απέκτησε τα δικαιώματα κινηματογραφικής μεταφοράς του βιβλίου «Lettres a Nelson Algren» (Επιστολές στον Νέλσον Όλγκριν) της Σιμόν ντε Μποβουάρ από τον εκδοτικό οίκο Gallimard.

Μέσω των επιστολών, η ταινία θα χαρτογραφήσει τη σχέση του ζευγαριού, η οποία διήρκεσε σχεδόν δύο δεκαετίες από το 1947, στον απόηχο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, έως το 1964. Τα δύο τρίτα της ταινίας θα διαδραματίζονται στο Σικάγο και η υπόλοιπη πλοκή θα εκτυλιχθεί στο Παρίσι.

«Έμεινα έκπληκτη από την ομορφιά αυτών των επιστολών και για αυτή τη σχέση που ξεκίνησε με τον πιο απροσδόκητο τρόπο αφού η Σιμόν ντε Μποβουάρ ταξίδεψε στο Σικάγο για δύο ημέρες», είπε η Γαλλίδα ηθοποιός.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανάσταση - Ρόδος: Με εγκαύματα από βεγγαλικά 7χρονη (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Wagner απελευθέρωσε 100 Ουκρανούς αιχμαλώτους

Τροχαίο - σοκ στη λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου: ΙΧ παραβίασε το κόκκινο, νεκρή μία γυναίκα (εικόνες)