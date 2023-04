Κοινωνία

Τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Θρήνος για τον 46χρονο οικογενειάρχη που “έφυγε” άδικα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μοίρα έπαιξε άσχημο παιχνίδι για τον 46χρονο που σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό. Από την σύγκρουση σκοτώθηκαν άλλα πέντε άτομα και 6 τραυματίστηκαν.

Ο 46χρονος οδηγός βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή, καθώς το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, ενώ επέστρεφε από τη δουλειά στην οικογένειά του, το αυτοκίνητο διακινητή μεταναστών μπήκε στο δικό του ρεύμα κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, με την μετωπική σύγκρουση να είναι σφοδρή και το τροχαίο πολύνεκρο.

Συνολικά, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 6 τραυματίστηκαν – με τον άτυχο οδηγό από την Αλεξανδρούπολη, που δεν είχε την παραμικρή ευθύνη, αλλά ούτε και περιθώρια αντίδρασης για να αποφύγει το μοιραίο.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όλα ξεκίνησαν το Μεγάλο Σάββατο, πρωινές ώρες, εντός του οικισμού Μάκρης Αλεξανδρούπολης.

"Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησαν σήμα στάσης σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, πλην όμως, ο οδηγός αυτού δεν συμμορφώθηκε», σημειώνει η ΕΛ.ΑΣ.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει τον έλεγχο εμβόλισε το περιπολικό, ενώ ακολούθως συνέχισε την πορεία του, αναπτύσσοντας ταχύτητα και οδηγώντας επικίνδυνα.

Στη συνέχεια, το όχημα εντοπίσθηκε να έχει εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα της Εγνατίας Οδού Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής και να έχει προσκρούσει μετωπικά με έτερο Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 46χρονος ημεδαπός», προσθέτει η Αστυνομία.

Από το ατύχημα τραυματίσθηκαν θανάσιμα ο 46χρονος ημεδαπός οδηγός του Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου και ο αλλοδαπός οδηγός του έτερου οχήματος, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα δέκα (10) μη νόμιμους μετανάστες, από τους οποίους υπήρξε θανάσιμος τραυματισμός των τεσσάρων και τραυματισμός των υπολοίπων έξι.

Άπαντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης", καταλήγει η ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Παύλος: Οι γιοι του κράτησαν τον Επιτάφιο στα Χάμπτονς (εικόνες)

Χίος - Πρώτη Ανάσταση: O “ιπτάμενος ιερέας” έστειλε το χαρμόσυνο μήνυμα (εικόνες)

Χανιά: Σύλληψη για τη φωτιά στο Σφηνάρι (εικόνες)