Υγεία - Περιβάλλον

Ανάσταση: Προειδοποίηση της Πυροσβεστικής για τα βεγγαλικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυστηρό μήνυμα της Πυροσβεστικής, εν όψει της Ανάστασης.

Τα βεγγαλικά δεν είναι παιχνίδια, κίνδυνος ακρωτηριασμού και πυρκαγιάς, τονίζει σε σημερινό (15.04.2023) σε μήνυμά της η Πυροσβεστική, εν όψει της Ανάστασης.

Η ρίψη βεγγαλικών γίνεται μόνο από ειδικούς, παρακολουθούμε από ασφαλή απόσταση, αποτρέπουμε τα παιδιά από χρήση βεγγαλικών, επισημαίνεται ακόμα στη σχετική ανάρτηση στο Twitter, λίγο πριν από την Ανάσταση.

??Η ρίψη βεγγαλικών γίνεται μόνο από ειδικούς

??Παρακολουθούμε από ασφαλή απόσταση

??Αποτρέπουμε τα παιδιά από χρήση βεγγαλικών pic.twitter.com/nkIUogLnFv

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 15, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Χίος - Πρώτη Ανάσταση: O “ιπτάμενος ιερέας” έστειλε το χαρμόσυνο μήνυμα (εικόνες)

Μαγειρίτσα παριανή από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Μεγάλο Σάββατο: Η κάθοδος του Ιησού στον Άδη και η πρώτη Ανάσταση