NBA - play off: Ξεκίνημα με ήττα για τους πρωταθλητές

Νικηφόρο το πρώτο παιχνίδι των «βασιλιάδων» μετά από 17 χρόνια στα play off. Εύκολη νίκη για τους Σέλτικς. Έσπασαν την έδρα των Καβαλίερς οι Νικς.

O ΝτεΆάρον Φοξ σημείωσε 38 πόντους στο ντεμπούτο του σε παιχνίδι μετά την κανονική σεζόν στο ΝΒΑ, ο Μαλίκ Μονκ πρόσθεσε άλλους 32, οι 28 πόντοι στο τέταρτο δεκάλεπτο, καθώς οι Σακραμέντο Κινγκς επικράτησαν με 126-123 των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στο 1ο παιχνίδι της Δυτικής Περιφέρειας στη σειρά του πρώτου γύρου των playoffs.

Το παιχνίδι σηματοδότησε την επιστροφή των Κινγκς στα playoffs για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια. Το παιχνίδι 2 της σειράς είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη τα ξημερώματα, επίσης στο Σακραμέντο.

Double-double με 12 πόντους και 16 ριμπάουντ σημείωσε ο Ντομάντας Σαμπόνις. Ο Κάρι τελείωσε το παιχνίδι με 30 πόντους και ο Κλέι Τόμπσον με 21 για τους περσινούς πρωταθλητές Ουόριορς.

Εύκολα οι Μπόστον Σέλτικς έκαναν το 1-0 επί της Ατλάντα, επικρατώντας με (112-99). Κορυφαίοι της ομάδας ης Βοστώνης οι, Τζέιλεν Μπράουν (29 πόντοι, 12 ριμπάουτ), ο Τζέισον Τέιτουμ (25 πόντοι, 11 ριμπάουντ) και ο Ντέρικ Γουάιτ (24 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ).

Στους 16 πόντους έμεινε Τρε Γιανγκ, στους 9 Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς για τους Χοκς.

Οι Νικς της Νέας Υόρκης «έσπασαν» την έδρα, νικώντας τους Καβαλίερς με 101-97 στο «Rocket Mortgage Fieldhouse» στο Κλίβελαντ στο 1ο παιχνίδι της πρώτης φάσης των playoffs.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον είχε 27 πόντους, τους 21 στο δεύτερο ημίχρονο , double double (με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ) πέτυχε ο Τζούλιος Ραντλ, ο οποίος επέστρεψε μετά από απουσία πέντε αγώνων. Από την ομάδα του Κλίβελαντ ξεχώρισε ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 38 πόντους.

Το πρώτο σημαντικό βήμα στα playoffs έκαναν οι Φιλαντέλφια Σίξερς επικρατώντας με 121-101 των Μπρούκλιν Νετς, μπροστά στους φίλους τους, έχοντας πρωταγωνιστές τους , Τζέιμς Χάρντεν (23 πόντοι) και Τζόελ Εμπίντ (26 πόντοι), Στους 30 πόντους ο Μάικαλ Μπρίτζες για το Μπρούκλιν.

