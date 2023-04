Κοινωνία

Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν την Κυριακή και την Δευτέρα του Πάσχα

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα. Τα δρομολόγια και οι αλλαγές.

Με τροποποιημένο πρόγραμμα και αραιά δρομολόγια θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα.

Ειδικότερα σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ το πρόγραμμα των δρομολογίων έχει ως εξής:

Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Κυριακή του Πάσχα 16 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα (λεωφορεία και τρόλεϊ) θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών».

Την Τρίτη του Πάσχα 18 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα (λεωφορεία και τρόλεϊ) θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Σαββάτου».

Ανάλογα με την επιβατική κίνηση και εφόσον κριθεί αναγκαίο, για όλες τις ημέρες του Πάσχα, υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση των γραμμών που εξυπηρετούν το Αεροδρόμιο, τους σταθμούς ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων καθώς και το Λιμάνι του Πειραιά.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oasa.gr καθώς και για τα μέσα σταθερής τροχιάς στην ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ www.stasy.gr.

