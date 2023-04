Πολιτική

Ανδρουλάκης; Το αναστάσιμο φως ας σημάνει μια πραγματικά νέα αρχή

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επεσήμανε στο μήνυμα του, ότι μετά την ανείπωτη τραγωδία των Τεμπών, τίποτα δεν μπορεί να παραμείνει το ίδιο.

«Το αναστάσιμο φως ας σημάνει μια πραγματικά νέα αρχή. Έχουμε χρέος να στηρίξουμε τους νέους. Η πατρίδα μας θα προοδεύσει, μόνο αν σταθεί όρθια η νέα γενιά», τονίζει στο Πασχαλινό μήνυμά του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνοντας πως «το φετινό Πάσχα είναι για όλους μας διαφορετικό μετά την απώλεια 57 συνανθρώπων μας, που έχασαν με τόσο άδικο τρόπο τη ζωή τους στα Τέμπη».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρει ότι μετά από αυτή την ανείπωτη τραγωδία, τίποτα δεν μπορεί να μείνει ίδιο.

«Έχουμε χρέος να στηρίξουμε τους νέους. Η πατρίδα μας θα προοδεύσει, μόνο αν σταθεί όρθια η νέα γενιά.

Έχουμε χρέος να σταθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας, που ζουν με την αβεβαιότητα, την ανασφάλεια και τον φόβο για την επόμενη ημέρα. Που έρχονται αντιμέτωποι με τη διαρκή διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και του αποκλεισμού από μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Έχουμε χρέος να πάρουμε τολμηρές αποφάσεις έχοντας στο επίκεντρο όλους εκείνους, που στερούνται τις υπηρεσίες ενός ποιοτικού συστήματος δημόσιας υγείας ή βλέπουν τα παιδιά τους να αδικούνται από ένα εκπαιδευτικό σύστημα, που υποβαθμίζεται αντί να τα προετοιμάζει για την γεμάτη προκλήσεις εποχή μας.

Χρονιά πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

