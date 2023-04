Πολιτική

Τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα: “Επίθεση φιλίας” για το Πάσχα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανάλογο κλίμα και στην Ίμβρο που βρίσκεται ο Δένδιας, ο οποίος προσκλήθηκε να επισκεφτεί και την Τένεδο.

Η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα ευχήθηκε σήμερα «Καλό Πάσχα» στους Έλληνες πολίτες με μία ανάρτηση στο Twitter γραμμένη στα ελληνικά και τα τουρκικά.

«Ευχόμαστε στους Ορθόδοξους συμπολίτες μας και στον Ελληνικό λαό Καλό Πάσχα» αναφέρει το post της τουρκικής πρεσβείας, που λιγότερο από έναν μήνα πριν είχε «συγχαρεί τον λαό και την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας» για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου.

«Επίθεση φιλίας» είχαμε όμως και ανήμερα του Πάσχα, επί τουρκικού εδάφους, στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, που βρίσκεται στην Ίμβρο, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής Ομάδας του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ Μπουλέντ Τουράν προσκάλεσε τον Νίκο Δένδια να πάει και στην Τένεδο.

«Υπάρχουν επίσης Ρωμιοί πολίτες εδώ. Έχουν επίσης μια εκκλησία εδώ. Έχουν πολύτιμες αναμνήσεις, ειδικά το καμπαναριό, το οποίο ανακαινίστηκε μόλις τον περασμένο μήνα», είπε χαρακτηριστικά.

Ortodoks vatandaslar?m?z?n ve Yunan halk?n?n Paskalya Yortusunu tebrik ediyoruz.



Ευχόμαστε στους Ορθόδοξους συμπολίτες μας και στον Ελληνικό λαό Καλό Πάσχα.

— Turkish Embassy in Athens (@TC_Atina) April 16, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Ανάσταση - Ρόδος: Με εγκαύματα από βεγγαλικά 7χρονη (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Wagner απελευθέρωσε 100 Ουκρανούς αιχμαλώτους

Τροχαίο - σοκ στη λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου: ΙΧ παραβίασε το κόκκινο, νεκρή μία γυναίκα (εικόνες)