Πολιτική

Ίμβρος - Δένδιας για Τουρκία: Μετά τις εκλογές θα δούμε τι μπορεί να μας ενώσει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο συνατήθηκε στην Ίμβρο ο υπουργός Εξωτερικών.



«Είναι τεράστια η χαρά μου που αξιώθηκα να έρθω στην Ίμβρο, να είστε εσείς εδώ, να λιτανεύσουμε τον Επιτάφιο», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντησή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ίμβρο, όπου παρακολούθησε την Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου και την περιφορά του Επιτάφιου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Αγριδίων, στην οποία χοροστάτησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Παρακολούθησα σήμερα στην Ίμβρο την Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου και την περιφορά του Επιτάφιου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Αγριδίων, όπου χοροστάτησε η ΑΘΠ ο @EcuPatriarch κ.κ. Βαρθολομαίος. pic.twitter.com/FZoMGbHtTa — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 14, 2023

«Εκφράζω τα αισθήματα, νομίζω, του συνόλου του ελληνικού λαού ευρισκόμενος σήμερα εδώ. Αισθήματα αλληλεγγύης για τους ομοεθνείς μας που βρίσκονται εδώ στην Ίμβρο και στην Τένεδο».



Αναφερόμενος δε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι «ο ελληνικός λαός διέπεται από αισθήματα φιλίας απέναντι στον τουρκικό λαό και αυτό ανεδείχθη από τα αισθήματα που εκφράσθηκαν χωρίς καμία ενθάρρυνση, όταν η τραγωδία των σεισμών δοκίμασε την τουρκική κοινωνία».



«Η ελληνική κοινωνία στάθηκε και θα σταθεί αλληλέγγυα στους Τούρκους συνανθρώπους μας, ανεξάρτητα από γεωπολιτικά ζητήματα, ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο. Και πιστεύω ότι, αμέσως μετά τις εκλογές και στις δύο χώρες, θα μας δώσει ο Θεός την ευκαιρία να μπορέσουμε από την αρχή να δούμε ό,τι μας χωρίζει και να αναδείξουμε αυτό που είναι πολύ πιο σημαντικό, αυτό που μπορεί να μας ενώσει».



Από την πλευρά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε την ευγνομωσύνη του για την επίσκεψη του κ. Δένδια στην Ίμβρο.



«Εκφράζω ως Ίμβριος, εκ μέρους όλων των Ιμβρίων και Τενεδίων, γιατί είμαστε αχώριστοι και ομοιοπαθείς, εκφράζω εκ μέρους όλων τη χαρά μας, τη συγκίνησή μας, αλλά και την ευγνωμοσύνη μας προς τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, ο οποίος, μέσα στα πάρα πολλά και βαρέα καθήκοντά του, βρήκε την ευκαιρία, τον χρόνο και τη διάθεση να πραγματοποιήσει μια έστω και ολιγόωρη επίσκεψη στον τόπο μας, να ενισχύσει τους ολίγους εναπομείναντες ομογενείς κατοίκους», ανέφερε.





«Επιλαμβάνομαι της ευκαιρίας για να επαινέσω τη θετική διάθεσή του για τα ελληνοτουρκικά. Προχθές ακόμη ακούσαμε στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ πόσο ενδιαφέρεται και νοιάζεται για την καλή γειτονία Ελλήνων και Τούρκων».



«Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την παρουσία των Ελλήνων στην Ίμβρο»



«Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που βρίσκομαι σήμερα στην Ίμβρο, 11 χρόνια μετά την τελευταία επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών εδώ και μάλιστα που θα έχω τη μεγάλη ευκαιρία να παρακολουθήσω τον Επιτάφιο που θα χοροστατήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος», ανέφερε χθες ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ίμβρο.



«Πέρα από αυτό, όμως, οφείλω να σας πω ότι η μεγάλη μου χαρά έχει να κάνει και με το γεγονός ότι επισκέπτομαι εδώ την ελληνική κοινότητα, τα ελληνικά σχολεία, τους Έλληνες που βρίσκονται, εργάζονται, ζουν σε αυτό τον ιστορικό τόπο», ανέφερε και πρόσθεσε: «Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την παρουσία τους εδώ. Για να στηρίξουμε τους Έλληνες που επέλεξαν και μπόρεσαν να μείνουν στην Ίμβρο, να εργαστούν εδώ, να δημιουργήσουν μια ζωντανή κοινότητα».





«Και η πιο μεγάλη χαρά είναι να βλέπει κανείς τα παιδιά, 60 παιδιά που φοιτούν στα σχολεία της Ίμβρου και είναι η καλύτερη παρακαταθήκη για το μέλλον. Εύχομαι την επόμενη φορά που Έλληνας υπουργός θα έρθει εδώ, τα 60 παιδιά να είναι 120».





Συνάντηση Δένδια με ομογενειακούς φορείς και ομογενείς στην Ίμβρο



Το Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Ίμβρου στο χωριό 'Αγιοι Θεόδωροι επισκέφθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και συναντήθηκε με ομογενειακούς φορείς και ομογενείς, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Είχα την τιμή να επισκεφθώ σήμερα το Νηπιαγωγείο & το Δημοτικό Σχολείο Ίμβρου στο χωριό Άγιοι Θεόδωροι και να συναντηθώ με ομογενειακούς φορείς και ομογενείς. pic.twitter.com/tzjUqieelm

— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 14, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Ελευσίνα: Φωτιά σε διαμέρισμα

Euroleague Play Offs - Ολυμπιακός: Η αντίπαλός του και το πρόγραμμα της σειράς

Ιαπωνία - Κισίντα: Πέταξαν καπνογόνο κατά του πρωθυπουργού (βίντεο)