Πάσχα: Στην Προεδρική Φρουρά η Σακελλαροπούλου (εικόνες)

Η ΠτΔ αντάλλαξε ευχές με τους Εύζωνες και τα στελέχη της Προεδρικής Φρουράς για τις άγιες ημέρες του Πάσχα και τσούγκρισε μαζί τους το παραδοσιακό κόκκινο αυγό.

Την Προεδρική Φρουρά επισκέφθηκε το πρωί της Κυριακής η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με αφορμή τον εορτασμό του Πάσχα.

Η κ. Σακελλαροπούλου αντάλλαξε ευχές με τους Εύζωνες και τα στελέχη της Προεδρικής Φρουράς για τις άγιες ημέρες του Πάσχα και τσούγκρισε μαζί τους το παραδοσιακό κόκκινο αυγό.

Επίσης,η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε και αντάλλαξε ευχές με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, καθώς και με την Άρτεμη Παπακωστίδου, την «κυρά του Δέλτα» στον Έβρο, και την κυρία Ειρήνη Κατσοτούρχη, τη μοναδική κάτοικο στην ακριτική Κίναρο «κυρά Ρηνιώ».

