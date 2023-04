Οικονομία

Χάμες Ροντρίγκες: Η Μποταφόγκο επιβεβαιώνει τις επαφές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε για τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού ο Τζον Τέξτορ, πλειοψηφικός μέτοχος της Μποταφόγκο.



Ο Τζον Τέξτορ, πλειοψηφικός μέτοχος της Μποταφόγκο, επιβεβαίωσε τις επαφές του με τον μάνατζερ του – πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού - Χάμες Ροντρίγκες, Ζόρζε Μέντες, αλλά είπε ότι ο Κολομβιανός διεθνής μέσος έπρεπε να δείξει προθυμία να παίξει.

«Μου αρέσει να παρακολουθώ αυτούς τους σπουδαίους παίκτες, είναι παρόμοια περίπτωση με τον Καβάνι. Έχω δει τον Χάμες πολλά χρόνια. Αυτοί οι παίκτες πρέπει να θέλουν να έρθουν, να θέλουν να είναι εδώ, πρέπει να θέλουν να παίξουν. Είναι υπέροχος, δεν ξέρω γιατί δεν τα πήγε καλά στον Ολυμπιακό», είπε ο Τέξτορ.

«Είναι αλήθεια ότι μιλήσαμε με τον μάνατζέρ του, αλλά πρέπει να πει ότι θέλει να παίξει εδώ, αυτή είναι η στιγμή κλειδί για μένα. Πρέπει να σηκώσει το τηλέφωνο και να πει ότι θέλει να παίξει στην Μποταφόγκο. Αυτό ακόμα δεν συμβαίνει», διευκρίνισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Τρίτη του Πάσχα με καταιγίδες

Μέσα Μεταφοράς: Πως θα κινηθούν την Τρίτη του Πάσχα

ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: “Καθαρή” η μαγνητική μετά τον τραυματισμό του