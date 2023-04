Αθλητικά

Ολυμπιακός: Χάμες Ροντρίγκες “τέλος” και επίσημα

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το διαζύγιοο με τον Κολομβιανό άσο.

Μετά τα δημοσιεύματα, που υπήρχαν οι Πειραιώτες επίσημα ανακοίνωσαν τη λήξη της συνεργασίας με τον Χάμες Ροντρίγκες.

Η ομάδα του Πειραιά, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα social media την λύση της συνεργασίας του με τον Χάμες Ροντρίγκες τονίζοντας πως ο Κολομβιανός σούπερ σταρ θα είναι για πάντα κομμάτι του συλλόγου και μέλος της «ερυθρόλευκης» οικογένειας ευχαριστώντας τον για την προσφορά του και ευχόμενός του κάθε επιτυχία.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ από τον Πειραιά:

H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και ο Χάμες Ροντρίγκες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε λύση της συνεργασίας τους. Ο Χάμες θα είναι πάντα κομμάτι του συλλόγου μας και μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον.

Ρεοπορτάζ της ισπανικής αθλητικής εφημερίδας «AS» ενέφερε νωρίτερα ότι ο Κολομβιανός άσος οριστικά δεν θα παραμείνει στους «ερυθρόλευκους» και ήδη ο ατζέντης του, Ζόρζε Μέντες, έχει αρχίσει τις προσπάθειες για να του βρει άλλη ομάδα. Αυτή μπορεί να είναι στην Τουρκία με τις Μπεσίκτας και Γαλατασαράι να έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Για τους λόγους που θα φύγει από τον Ολυμπιακό, η ισπανική εφημερίδα αναφέρει πως «δεν του πρότεινε ανανέωση για δύο λόγους: Ο ένας είναι το υψηλό συμβόλαιό του και ο άλλος το γεγονός ότι ο επιθετικός δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που υπήρχαν γι' αυτόν.» Ο Χάμες αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό τον περασμένο Σεπτέμβριο ως ελεύθερος από την Αλ-Ραγιάν και έχει ως τώρα με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» πέντε γκολ και έξι ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις σε 24 εμφανίσεις.

Το σχόλιο του Ανιγκό για τον Χάμες Ροντρίγκες

Ο Ζοσέ Ανιγκό ρωτήθηκε για τον Χάμες Ροντρίγκες στη συνέντευξη Τύπου μετά το Ολυμπιακός – ΑΕΚ, με τον Γάλλο τεχνικό να τονίσει ότι όλοι παίκτες θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τον Ολυμπιακό ως μεγάλο ευρωπαϊκό σύλλογο.

«Δεν νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Στις ομάδες πολλοί μπορεί να έρθουν και να πετύχουν άλλοι να μην πετύχουν και συμβαίνει αυτό. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλος ευρωπαϊκός σύλλογος και το ίδιο θεωρούσα πριν έρθω και γνώριζα την ομάδα.

Όλοι οι παίκτες πρέπει να θεωρούν τον ολυμπιακό μεγάλο ευρωπαϊκό σύλλογο και έτσι να τον αντιμετωπίζουν. Πολλές φορές ένας παίκτης μπορεί να μην το πετύχει αυτό. Έτσι είναι η ζωή. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε τους λόγους που συμβαίνει, αλλά συμβαίνει. Πρέπει όλοι να αντιμετωπίζουμε τον Ολυμπιακός ως ένα μεγάλο ευρωπαϊκό σύλλογο», απάντησε ο Ανιγκό σε ερώτηση για τον Χάμες Ροντρίγκες.

