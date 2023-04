Παράξενα

Ηράκλειο: STOP “κοιτάζει”... πεζούς (εικόνες)

Ακόμη ένα "ιδιαίτερο" περιστατικό τοποθέτησης πινακίδας, στο Ηράκλειο.

Λίγες μέρες μετά το περιστατικό με τα φανάρια που ήταν λάθος τοποθετημένα, και "κοίταζαν" στο... πεζοδρόμιο, μια ακόμη... γκάφα έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, μία πινακίδα του STOP έχει τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο που δεν είναι ορατή από τους οδηγούς που διέρχονται τον δρόμο αλλά από τους... πεζούς που είναι έτοιμοι να περάσουν την διάβαση!

Το περιστατικό αυτό, κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός, σε κεντρική διασταύρωση της πόλης και συγκεκριμένα στην συμβολή των οδών Παπανδρέου – Μίνωος.

